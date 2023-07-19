Засідання "Рамштайн" і удари Росії по півдню України: новини за 18 липня

Росія цинічно атакувала південь україни безпілотниками та дронами після заяви про вихід із "зернової угоди". А Контактна група з оборони України провела чергову зустріч. Цього разу засідання пройшло в онлайн-режимі.

Війна Росії проти України: останні новини

Сили ППО цієї ночі збили 38 повітряних цілей

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 18 липня противник атакував з південного напрямку шістьма крилатими ракетами "Калібр" і 36 ударними дронами типу "Shahed".

Пуски "Калібрів" здійснювали, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", "Шахеди" - з району полігону Чауда (Крим).

Силами і засобами Повітряних Сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" і один розвідувальний БпЛА.

Нічна атака 18 липня

В ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та ракети.

Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

Все, що відомо про чергову атаку окупантів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський порівняв Путіна з Гітлером

Відповідну заяву президент України зробив в інтерв'ю африканським ЗМІ. Він пояснив представникам країн Африки, чому не буде розмовляти з Путіним.

"Він (Путін - ред.) робить те саме, що Гітлер. Шляхи захоплення України були ті ж самі, що і в фашистської Німеччини. Він зробив все те саме, тільки Київ не взяв", - заявив Зеленський.

Зерновий коридор. Зеленський відповів, що буде, якщо ініціатива з Туреччиною та ООН не спрацює

"Це означає, що треба домовлятися по-іншому. Інших варіантів немає. В іншому випадку буде великий дефіцит, бо сухопутними коридорами ми можемо доставляти менші об'єми", - сказав президент.

Він додав, що окрема тристороння зернова ініціатива України з ООН та Туреччиною буде викликом для багатьох держав.

Чотирнадцята зустріч "Рамштайн"

18 липня Контактна група з оборони України провела чергову зустріч. Цього разу засідання пройшло в онлайн-режимі.

За результатами зустрічі стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів, Люксембургу та Бельгії бронетранспортери M113. Також ЗМІ повідомили, що США оголосять пакет допомоги на 1,3 млрд доларів.

Детальніше про чотирнадцяту зустріч у форматі "Рамштайн" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна

Вчора увечері чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у бік мавзолею Леніна. За даними російських Telegram-каналів, палієм виявився мешканець російського міста Чита. Він не зміг підпалити мавзолей - пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об бруківку і спалахнула.

Чоловіка затримали на місці події. Проти нього вже порушили адміністративну справу, і сьогодні його планують доставити до суду.

Співпрацює з РФ. Дубайський гігант DP World внесли до списку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції внесло до списку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World).

Як зазначили у відомстві, причиною такого рішення є те, що компанія посилює співпрацю з Росією. Зокрема, минулого місяця DP World підписала договір з російським "Росатомом" щодо розвитку Північного морського шлях.

Україна стала "бойовою лабораторією" та показала, як воювати у 21 столітті, - Воллес

За словами міністра оборони Британії, "бажання України вижити" призвело до того, що країна відмовилася від правил і норм мирного часу, щоб випробувати нову зброю, яку, зокрема, надали союзники.

"Їм довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам (країнам Заходу - ред.) шлях… Я шкодую про ті обставини, за яких це сталося, але це показало, як треба діяти у 21 столітті на новому полі бою", - заявив він.

Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектують всі інженерні конструкції, підготують необхідну базу для відновлення

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи