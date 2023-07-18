ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів і 38 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)

Втрати Росії у війні проти України перевищили 239 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 710 російських загарбників. А також знищили 38 ворожих артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали: особового складу - 239010 (+710) осіб ліквідовано;

танків - 4119 (+4) од;

бойових броньованих машин - 8051 (+17) од;

артилерійських систем - 4542 (+38) од;

РСЗВ - 689 (+4) од;

засоби ППО - 428 од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 310 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3839 (+11);

крилаті ракети - 1273 од;

кораблі /катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7086 (+27) од;

спеціальна техніка - 677 од. Втрати Росії в Україні Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.