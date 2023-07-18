ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунали вибухи

Новость на русском →
Вівторок 18 липня 2023 02:35
В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 18 липня в Одесі пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що РФ атакує південь України ударними дронами.

"Імовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він.

Пізніше з'явилась інформація ще про два вибухи.

Нічна атака 18 липня

В ніч на 18 липня РФ вкотре атакувала територію України, в Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування ударних БПЛА та балістичних ракет.

Наразі вибухи лунали в Херсоні та в Миколаєві - в другому місті повідомляють про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Обстановка складна, але ЗСУ рухаються вперед: Сирський про ситуацію на Східному напрямку
Обстановка складна, але ЗСУ рухаються вперед: Сирський про ситуацію на Східному напрямку
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни