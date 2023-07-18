Росія, ймовірно, почала економити снаряди на південному фронті, - британська розвідка

Російські окупанти, ймовірно, хочуть зберегти артилерійські снаряди на південному фронті та намагаються їх економити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначили, що протягом останнього тижня як ЗСУ, так і росіяни досягли незначних успіхів на різних ділянках фронту. Окупанти намагалися просунутися у районі Кремінної, а українські захисники зосередили основні зусилля у районі Бахмута. Там російські сили "нестійкі, але поки що тримаються", додають у розвідці.

Ворожі солдати також продовжують спроби локальних наступів на півдні Донецької області, зокрема під Авдіївкою. Але особливого успіху там вони не мають.

"На півдні Україна продовжує наступати принаймні на двох напрямках, але навряд чи їй вдасться прорвати основні оборонні рубежі Росії. На цьому напрямі Росія, швидше за все, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти найважливіші можливості для ведення непрямого вогню", - додають у розвідці.

Там наголошують, що у Херсонській області наші військові утримують невеликий плацдарм на лівобережжі. Це є додатковою проблемою для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові розпочали свій контрнаступ з червня. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни.

За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, українські солдати минулої доби, 17 липня, змогли досягти успіхів у Запорізькій області та на півдні Донецької області.

Також наші захисники просуваються під Бахмутом. Вони атакують на північ і на південь від міста і вже зайняли панівні висоти. Таким чином ЗСУ встановили вогневий контроль над Бахмутом.