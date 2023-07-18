Бронемашини M113 і не тільки. Підсумки чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася сьогодні у віртуальному форматі. Майже 50 союзників обговорювали підвищення бойових спроможностей України.

Що планувалось обговорити на зустрічі

Ще вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Міністри обговорювали пріоритети віртуального "Рамштайну".

Фото: Ллойд Остін та Олексій Резніков (Getty Images)

На ньому основна увага мала бути приділена найближчим потребам України в протиповітряній обороні та боєприпасах, а також підтримці та матеріально-технічному забезпеченню України в довгостроковій перспективі.

Допомога у довгостроковій перспективі

Сьогодні Ллойд Остін при відкритті засідання "Рамштайну" повідомив, що контрнаступ ЗСУ є ключовим моментом цієї трагічної війни.

"Як я вже сказав, боротьба України за свободу - це марафон, а не спринт. Ми забезпечили Україну критично важливими можливостями, як ППО та боєприпаси, і не маємо наміру відмовлятися від підтримки", - заявив Остін.

Також він пообіцяв, що Контактна група і далі буде підтримувати Україну, забезпечувати навчання та оснащення для Збройних сил.

"Під час сьогоднішньої зустрічі ми говорили про поточні потреби України, включно з терміновою потребою в боєприпасах. Ми також обговорили плани збільшення виробництва як на національному рівні, так і на багатонаціональному рівнях включно з важливою ініціативою ЄС виготовляти більше боєприпасів", - додав Остін.

Підтримка України іншими країнами

Глава Пентагону повідомив, що він почув від колег з авіаційної коаліції F-16 - Данії та Нідерландів - про продовження досягнення прогресу в спільному плані навчання.

Також Швеція та Франція підписали двосторонню угоду для України щодо оборонних закупівель. Це допоможе Україні отримати ще більш досконалі системи та сприятиме швидшій та глибшій співпраці.

Деталі щодо підготовки до контрнаступу ЗСУ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі сьогодні сказав, що від контрнаступу України не варто очікувати швидких результатів. Однак підготовка до нього була складною.

За його словами, міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включаючи понад 63 000 військовослужбовці. При цьому Україна все ще стримує "значну кількість бойової потужності", "повільно і свідомо" пробиваючись через російську оборону.

Фото: Марк Міллі (Getty Images)

Він зауважив, що попри те, що росіяни також мали час на підготовку оборони, вони зіткнулися зі значними проблемами: поганою підготовкою, оснащенням і моральним духом. Проблем додало і заворушення, спричинене повстанням Пригожина.

"На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво", - сказав Міллі.

Однак він вважає, що головною проблемою, яка зараз спричиняє українські жертви, є мінні поля, а не російська авіація.

Україна отримає бронетранспортери M113

Найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що ЗСУ отримають їх від Нідерландів, Люксембургу та Бельгії.

Міністр зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.

"Так ми підтримуємо піхоту на землі", - додала Оллонґрен.

Фото: M113 (wikimedia org)

Міноборони Нідерландів повідомило, що M113 будуть оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на автомобілі можна встановити кулемети. Україна також отримає необхідні запчастини.

"Передбачається, що весь пакет буде передано десь у найближчі місяці", - повідомили в оборонному відомстві.

Військова допомога від США

Reuters сьогодні повідомило, що Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів.

"За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси", - пише Reuters.

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США.

Що може увійти в пакет допомоги

Серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для України, є засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів: дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Reuters пише, що Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Сьогодні Марк Міллі повідомив, що США нещодавно оголосили про додатковий пакет допомоги в розмірі 800 мільйонів доларів. Він включає додаткові артилерійські боєприпаси, HIMARS і озброєння протиповітряної оборони, наприклад ракети Patriot.

"До нього також входять широкий спектр артилерійських систем і боєприпасів, високоточні авіаційні боєприпаси. В цілому, станом на зараз США надали Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів", - сказав генерал.

Реакція України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Рамштайн" 14 продемонстрував незмінну підтримку України нашими партнерами.

Пріоритетом виявилося постачання зброї та техніки, які терміново необхідні для звільнення території України. У фокусі уваги були ППО, бронетехніка та боєприпаси. Також Резніков подякував Нідерландам та Естонії за представлення конкретних кроків зі створення ІТ-коаліції.

Міністр оборони України подякував своєму литовському колезі за ініціативу щодо створення коаліції з розмінування.

"Особлива подяка великому другу України і моєму дорогому другу за те, що він очолив безпрецедентну коаліцію проти зла. Разом ми докладаємо всіх зусиль для досягнення перемоги, справедливого миру і кращого майбутнього", - написав Резніков.