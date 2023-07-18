Єрмак про атаку "Шахедів": у дронах знайшли західні деталі, треба посилювати санкції
РФ вночі атакувала Миколаїв іранськими дронами, які складаються з іноземних комплектуючих. Саме тому необхідно посилювати санкційний тиск проти агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"На першому фото - іноземний карбюратор двигуна іранського БПЛА, який вночі атакував Миколаїв. Слава ППО, дякую, що збили його", - йдеться у повідомленні.
Фото: Збитий дрон (t.me/ermaka2022)
Зазначається, що карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На другому фото видно деталь із затертим серійним номером.
Фото: Збитий дрон (t.me/ermaka2022)
Санкцій проти РФ недостатньо
"Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але зараз, коли вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду - це не може продовжуватись. На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА", - пише Єрмак.
Він додав, що якщо у нових "Шахедах" та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі - обмежень замало. Компанії-виробники також не може влаштовувати, що їх компоненти присутні у зброї, яка вбиває людей.
Рекомендації щодо посилення санкцій
"Ми працюємо з нашими партнерами, вказуємо на наявні комплектуючі. Постійно робиться велика робота багатьма органами держави. Група Макфола-Єрмака пропонує конкретні кроки", - повідомив керівник Офісу президента.
За його словами, потрібні нові санкційні обмеження, а також ефективна імплементація та контроль. Україна надає партнерам рекомендації, які саме обмеження можна запровадити і який контроль посилити.
Також до санкційного тиску варто долучитись країнам Глобального Півдня. В 11-му пакеті санкцій ЄС частина пропозицій України щодо боротьби з реекспортом була врахована.
Нові кроки від партнерів
Єрмак додав, що санкції потрібно посилювати, оскільки ціною є людські життя.
"Зовсім скоро ми побачимо нові кроки від наших партнерів", - заінтригував керівник Офісу президента.
Нагадаємо, що вночі 18 липня РФ атакувала Україну шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити 38 повітряних цілей.
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