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У Миколаєві чули вибухи під час повітряної тривоги

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Миколаїв, Вівторок 18 липня 2023 02:12
У Миколаєві чули вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Миколаєві почувся вибух під час повітряної тривоги (Павло Петров)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві пролунали звуки вибухів у ніч на вівторок, 18 липня, на тлі оголошеної повітряної тривоги через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Вибухи чули жителі міста близько 1:55.

У місцевих пабліках уточнюють, що пролунали два вибухи, які можуть бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали жителів Миколаївської області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА із Чорного моря. Крім того, така ж небезпека стосується й Одеської та Херсонської областей.

Громадяни закликали не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу і залишатися в укриттях.

Нічна атака 18 липня

РФ цієї ночі знову влаштувала повітряну атаку по території України. У низці регіонів оголошено повітряні тривоги. Є загроза застосування противником як ударних дронів, і ракет балістичного типу.

Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування військами РФ балістичного озброєння жителів Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Між тим, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях є загроза ворожих ударних БПЛА.

Пізно ввечері в понеділок у Херсоні пролунав вибух, на той момент у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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Миколаїв Вибух воздушная тревога
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