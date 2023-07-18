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Нідерланди, Бельгія та Люксембург поставлять Україні бронемашини M113

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Вівторок 18 липня 2023 18:35
Нідерланди, Бельгія та Люксембург поставлять Україні бронемашини M113 Фото: Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн.

Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113", - йдеться у повідомленні.

Міністр зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.

"Так ми підтримуємо піхоту на землі", - додала Оллонґрен.

Також глава Міноборони Нідерландів пояснила, що ці поставки будуть здійснені разом з Бельгією та Люксембургом.

Коли саме Україна зможе їх отримати

Міноборони Нідерландів повідомляє, що M113 будуть оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на автомобілі можна встановити кулемети. Україна також отримає необхідні запчастини.

"Передбачається, що весь пакет буде передано десь у найближчі місяці", - повідомили в оборонному відомстві.

Інша допомога від Нідерландів, Бельгії та Люксембургу

Нещодавно повідомлялось, що Нідерланди виділять Україні другий комплексний пакет підтримки на загальну суму понад 118 млн євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби та економічну допомогу.

Місяць тому ми писали, що Рада міністрів Бельгії затвердила 15-й пакет військової допомоги Україні, у рамках якого наші захисники отримають бронемашини на суму в 11 мільйонів євро.

У березні Люксембург передав Україні 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.

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