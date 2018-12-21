Зарплаты руководителей "Нафтогаза" пересмотрят в марте

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Пересмотр зарплат произойдет во время заседания правительства

Пересмотр зарплат руководства НАК "Нафтогаз" состоится в марте. Об этом сообщил премьер министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопрос зарплат руководителей нацкомпаний будут обсуждать на заседании правительства.

"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям государственных компаний. Это означает, что при пересмотре контрактов меня будет интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний. По НАК "Нафтогаз" это состоится в марте", - сообщил Гройсман.

Напомним, Кабинет министров Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проверить облгазы на соблюдение законодательства. Перед этим правительство поручило сформировать рабочую группу для разработки механизма проверки облгазов на предмет начисления дополнительных платежей бытовым потребителям.

Ранее в НАК "Нафтогаз" заявили, что большинство бытовых потребителей газа получили платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами.

РБК-Украина сообщало, президент Украины Петр Порошенко призвал главу "Укрпочты" Игоря Смелянского просмотреть свою зарплату.