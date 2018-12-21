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Зарплати керівників "Нафтогазу" переглянуть у березні

Новини » Політика    21.12.2018 - 15:55
Зарплати керівників "Нафтогазу" переглянуть у березні
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Перегляд зарплат відбудеться під час засідання уряду

Перегляд зарплат керівництва НАК "Нафтогаз" відбудеться у березні. Про це повідомив прем’єр міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання зарплат керівників нацкомпаній обговорюватимуть на засіданні уряду.

"Я не буду підтримувати захмарних заробітних плат керівникам державних підприємств. Це означає, що при перегляді контрактів мене буде цікавити умови оплати праці керівників державних підприємств. По НАК "Нафтогаз" це відбудеться в березні

Нагадаємо, Кабінет міністрів України доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) перевірити облгази на дотримання законодавства. Перед цим уряд доручив сформувати робочу групу для розробки механізму перевірки облгазів на предмет нарахування додаткових платежів побутовим споживачам.

Раніше у НАК "Нафтогаз" заявили, що більшість побутових споживачів газу отримали платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами.

РБК-Україна повідомляло, президент України Петро Порошенко закликав главу "Укрпошти" Ігоря Смілянського переглянути свою зарплату

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