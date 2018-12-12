Порошенко призвал главу "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату

Фото: Петр Порошенко (dsns.gov.ua)

Смелянскому рекомендуют урезать себе заработную плату

Президент Украины Петр Порошенко призывает главу "Укрпочты" Игоря Смелянского пересмотреть свою зарплату. Об этом Порошенко заявил встрече с ним и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, Порошенко обратился к руководителю "Укрпочты" с рекомендацией пересмотреть размер зарплаты.

"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - заявил он.

Отметим, согласно декларации главы "Укрпочты", его годовая зарплата составляет почти 4 млн гривен.

Напомним, ранее Порошенко инициировал компенсацию убытков "Укрпочты" для доставки пенсий. В частности, речь идет о дополнительных 500 млн гривен, хотя эта же сумма заложена в государственный бюджет на 2019 год.

В октябре Смелянский заявлял, что почта может перестать доставлять пенсии с 1 января 2019. По его словам, каждое отделение ежемесячно терпит убытки почти в 3 тыс. гривен, в частности, из-за того, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости. Он также отметил, что "Укрпочта" вынуждена оптимизировать сеть в селах, которая выстроена под доставку пенсий.