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Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві

16:16 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві Фото: Інститут травматології у Києві після ворожого удару (Getty Images)
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Вночі 13 листопада ворожий дрон влучив у лікарню, що розташована у Шевченківському районі Києва. Поліція проводила евакуацію пацієнтів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Патрульній поліції Києва у Telegram.

Евакуація з лікарні

Уночі ворожий безпілотник атакував Інститут травматології у Києві.

Патрульні поліцейські оперативно прибули на місце влучання.

Вони обстежили територію медичного закладу та допомогли перемістити пацієнтів у безпечне місце.

Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено один із медзакладів Національної академії медичних наук. У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйнований другий поверх.

Постраждали троє пацієнтів, серед медичних працівників поранених немає.

Крім того, у ДСНС України показали фото наслідків обстрілу та уточнили, що сімох людей врятували і 30 евакуювали.

Також стало відомо, що ворожа атака 3 листопада пошкодила хоспіс для літніх і смертельно хворих людей у місті Дніпро.

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