Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві

Вночі 13 листопада ворожий дрон влучив у лікарню, що розташована у Шевченківському районі Києва. Поліція проводила евакуацію пацієнтів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили у Патрульній поліції Києва у Telegram.

Евакуація з лікарні

Уночі ворожий безпілотник атакував Інститут травматології у Києві.

Патрульні поліцейські оперативно прибули на місце влучання.

Вони обстежили територію медичного закладу та допомогли перемістити пацієнтів у безпечне місце.

Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено один із медзакладів Національної академії медичних наук. У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйнований другий поверх.

Постраждали троє пацієнтів, серед медичних працівників поранених немає.

Крім того, у ДСНС України показали фото наслідків обстрілу та уточнили, що сімох людей врятували і 30 евакуювали.