Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Вночі 13 листопада ворожий дрон влучив у лікарню, що розташована у Шевченківському районі Києва. Поліція проводила евакуацію пацієнтів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Патрульній поліції Києва у Telegram.
Евакуація з лікарні
Уночі ворожий безпілотник атакував Інститут травматології у Києві.
Патрульні поліцейські оперативно прибули на місце влучання.
Вони обстежили територію медичного закладу та допомогли перемістити пацієнтів у безпечне місце.
Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено один із медзакладів Національної академії медичних наук. У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйнований другий поверх.
Постраждали троє пацієнтів, серед медичних працівників поранених немає.
Крім того, у ДСНС України показали фото наслідків обстрілу та уточнили, що сімох людей врятували і 30 евакуювали.
Також стало відомо, що ворожа атака 3 листопада пошкодила хоспіс для літніх і смертельно хворих людей у місті Дніпро.