Кабмин поручил регулятору проверить облгазы на соблюдение законодательства

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман подчеркнул, что с монополистами "надо действовать жестко"

Кабинет министров Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проверить облгазы на соблюдение законодательства. Об этом сообщил глава Кабмина Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что правительство официально обратилось к нацкомисии с просьбой провести проверку.

"Правительство официально обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства. Это монопольная история. С монополистами нужно действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Все, кто предоставляют людям услуги, должны уважать этих людей", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поручил сформировать рабочую группу для разработки механизма проверки облгазов на предмет начисления дополнительных платежей бытовым потребителям.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе Гройсман прокомментировал выставление счетов с завышенными ценами на газ. "Первое - платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен - это второе. И третье - все остальное - мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю", - сказал глава правительства в парламенте.

Отметим, в НАК "Нафтогаз" заявили, что большинство бытовых потребителей газа получили платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами.