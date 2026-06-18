Зарплати зростуть, але і курс долара теж: два плани Кабміну на бюджет до 2029 року

Головне: Два сценарії : в основу розрахунків покладено базовий сценарій із покращенням безпекової ситуації з 2027 року, але розроблено й сценарій на випадок тривалої війни.

: в основу розрахунків покладено базовий сценарій із покращенням безпекової ситуації з 2027 року, але розроблено й сценарій на випадок тривалої війни. Зростання економіки : реальний ВВП у 2027 році зросте на 4,5%, а до 2029 року прискориться до 6,7%.

: реальний ВВП у 2027 році зросте на 4,5%, а до 2029 року прискориться до 6,7%. Зарплати та інфляція : середня зарплата підніметься з 35 010 грн (у 2027-му) до 44 083 грн (у 2029-му), а інфляція впаде до 5,1%.

: середня зарплата підніметься з 35 010 грн (у 2027-му) до 44 083 грн (у 2029-му), а інфляція впаде до 5,1%. Зменшення дефіциту: діру в бюджеті планують скоротити з 18,5% ВВП у 2026 році до 5,5% у 2029 році.

Два сценарії

Міністерство фінансів розробило документ з урахуванням двох можливих варіантів розвитку подій.

Базовий

Базовий сценарій (основний) очікує, що з 2027 року безпекова ситуація суттєво покращиться. Це дозволить економіці перейти від простого відновлення до стабільного зростання, відкрити нові виробництва, налагодити роботу інфраструктури та повернути людей на ринок праці.

Сценарій стійкості

Але є й інший розклад. Сценарій стійкості враховує ризик того, що активні бойові дії затягнуться. У такому разі (у разі так званого "плану Б") державі доведеться переглянути та збільшити видатки на сектор безпеки і оборони.

Прогноз для гаманців українців та економіки (базовий план)

Згідно з основним прогнозом, економіка України у 2027-2029 роках демонструватиме чітке зміцнення:

Реальний ВВП: у 2027 році зростання становитиме 4,5%, у 2028 році - 5,3%, а у 2029 році досягне 6,7%. У грошовому еквіваленті (номінальний ВВП) економіка зросте з 11,53 трлн грн до 14,95 трлн грн.

Дохід українців: середня зарплата у 2027 році складе 35 010 грн, а до 2029 року зросте до 44 083 грн.

Ціни: інфляція поступово гальмуватиме, тобто ріст цін сповільниться. Якщо наприкінці 2027 року інфляція очікується на рівні 8,9%, то до грудня 2029 року знизиться до 5,1%.

Торгівля: експорт товарів та послуг збільшиться з 60,4 млрд доларів у 2027 році до 77,5 млрд доларів у 2029-му.

Гроші від партнерів та інтеграція до ЄС

Усі цифри декларації узгоджені з міжнародними донорами, кажуть в Мінфіні. Україна виконує свої зобов'язання за програмою МВФ та програмами фінансової підтримки від Євросоюзу (зокрема Ukraine Facility).

Окремо зазначається новий інструмент підтримки від ЄС на 2026-2027 роки із загальним обсягом 90 млрд євро. Безпосередньо у 2027 році Україна розраховує отримати від Євросоюзу фінансову допомогу у розмірі 45 млрд євро.

Доходи держбюджету зростатимуть, а дефіцит зменшиться

Уряд тримає курс на фінансову самостійність. За умови покращення безпекової ситуації, доходи державного бюджету планомірно збільшуватимуться (зокрема завдяки додатковим фіскальним заходам):

2027 рік - 3,01 трлн грн (+107,1 млрд грн до плану 2026 року);

2028 рік - 3,42 трлн грн (+409,4 млрд грн до попереднього року);

2029 рік - 3,73 трлн грн (+304,5 млрд грн до попереднього року).

Головне досягнення бюджетної політики, як наголошують в Мінфіні, суттєве скорочення дефіциту держбюджету.

Якщо у 2026 році він прогнозується на рівні 18,5% ВВП, то до 2029 року його планують урізати до 5,5% ВВП. Це дозволить зменшити залежність від запозичень та повернути довіру кредиторів.

Соціальний захист: "мінімалка" та прожитковий мінімум

Попри війну, держава планує покращувати соцстандарти. Окрім підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму, гроші спрямують на підтримку ветеранів і постраждалих від агресії РФ. Також створюватимуться умови, щоб українські біженці поверталися додому.

Мінімальна заробітна плата (т. зв. "мінімалка"), згідно з бюджетною декларацією, складатиме:

у 2027 році - 9 546 гривень;

у 2028 році - 10 377 гривень;

2029 року - 11 114 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб (на одну особу) має становити:

3 559 грн у 2027 році;

3 876 грн у 2028 році;

4 151 грн у 2029 році.

Паралельно країна реформуватиме управління публічними інвестиціями - цей процес повністю цифровізують, щоб витрати були прозорими. Державним боргом, який здебільшого складається з довгострокових пільгових кредитів, керуватимуть ефективніше, щоб знизити навантаження на економіку.

Що далі?

Затверджена Кабміном бюджетна декларація є основою для бюджетів наступних років. Наступним кроком уряд передасть цей документ на розгляд до Верховної Ради України.