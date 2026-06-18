Зарплати зростуть, але і курс долара теж: два плани Кабміну на бюджет до 2029 року

У бюджетній декларації, яку уряд затвердив на 2027-2029 роки, окреслено, як житиме країна наступні три роки. Вона зокрема охоплює зростання прожиткового мінімуму та заробітних плат українців.
РБК-Україна розповідає, що зміниться для українців та які показники закладено в документ.
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Міністерство фінансів розробило документ з урахуванням двох можливих варіантів розвитку подій.
Базовий сценарій (основний) очікує, що з 2027 року безпекова ситуація суттєво покращиться. Це дозволить економіці перейти від простого відновлення до стабільного зростання, відкрити нові виробництва, налагодити роботу інфраструктури та повернути людей на ринок праці.
Але є й інший розклад. Сценарій стійкості враховує ризик того, що активні бойові дії затягнуться. У такому разі (у разі так званого "плану Б") державі доведеться переглянути та збільшити видатки на сектор безпеки і оборони.
Згідно з основним прогнозом, економіка України у 2027-2029 роках демонструватиме чітке зміцнення:
Реальний ВВП: у 2027 році зростання становитиме 4,5%, у 2028 році - 5,3%, а у 2029 році досягне 6,7%. У грошовому еквіваленті (номінальний ВВП) економіка зросте з 11,53 трлн грн до 14,95 трлн грн.
Дохід українців: середня зарплата у 2027 році складе 35 010 грн, а до 2029 року зросте до 44 083 грн.
Ціни: інфляція поступово гальмуватиме, тобто ріст цін сповільниться. Якщо наприкінці 2027 року інфляція очікується на рівні 8,9%, то до грудня 2029 року знизиться до 5,1%.
Торгівля: експорт товарів та послуг збільшиться з 60,4 млрд доларів у 2027 році до 77,5 млрд доларів у 2029-му.
Усі цифри декларації узгоджені з міжнародними донорами, кажуть в Мінфіні. Україна виконує свої зобов'язання за програмою МВФ та програмами фінансової підтримки від Євросоюзу (зокрема Ukraine Facility).
Окремо зазначається новий інструмент підтримки від ЄС на 2026-2027 роки із загальним обсягом 90 млрд євро. Безпосередньо у 2027 році Україна розраховує отримати від Євросоюзу фінансову допомогу у розмірі 45 млрд євро.
Уряд тримає курс на фінансову самостійність. За умови покращення безпекової ситуації, доходи державного бюджету планомірно збільшуватимуться (зокрема завдяки додатковим фіскальним заходам):
Головне досягнення бюджетної політики, як наголошують в Мінфіні, суттєве скорочення дефіциту держбюджету.
Якщо у 2026 році він прогнозується на рівні 18,5% ВВП, то до 2029 року його планують урізати до 5,5% ВВП. Це дозволить зменшити залежність від запозичень та повернути довіру кредиторів.
Попри війну, держава планує покращувати соцстандарти. Окрім підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму, гроші спрямують на підтримку ветеранів і постраждалих від агресії РФ. Також створюватимуться умови, щоб українські біженці поверталися додому.
Мінімальна заробітна плата (т. зв. "мінімалка"), згідно з бюджетною декларацією, складатиме:
Прожитковий мінімум для працездатних осіб (на одну особу) має становити:
Паралельно країна реформуватиме управління публічними інвестиціями - цей процес повністю цифровізують, щоб витрати були прозорими. Державним боргом, який здебільшого складається з довгострокових пільгових кредитів, керуватимуть ефективніше, щоб знизити навантаження на економіку.
Затверджена Кабміном бюджетна декларація є основою для бюджетів наступних років. Наступним кроком уряд передасть цей документ на розгляд до Верховної Ради України.
Нагадаємо, як повідомляла нардепка та член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, навіть в оптимістичному сценарії уряд закладає поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара може зрости з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році.
На кінець 2029 року долар, за прогнозом уряду, коштуватиме 51,5 грн.