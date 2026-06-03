З'явився новий прогноз для економіки України: є "погані" й "хороші" новини

Українська економіка знизить темпи у 2026 році. Але у 2027 році може прискорити зростання за певної умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновленний звіт ЄБРР "Регіональні економічні перспективи" .

Що буде у 2026 році: погана новина

За оцінкою банку, у 2025 році реальне зростання ВВП України вже сповільнилося до 1,8%. Економіку стримували нестача робочої сили та часті перебої з постачанням електроенергії та логістикою через російські удари по інфраструктурі.

На 2026 рік ЄБРР тепер очікує зростання лише 2,2% - через ті ж проблеми з промисловістю та логістикою, а також через дорожчий імпорт енергоносіїв і прискорення інфляції.

Прорив у 2027 році: хороша новина з умовою

На 2027 рік прогноз - 4,0% зростання. Тобто майже вдвічі швидше, ніж у 2026 році. Але ця цифра спрацює лише за однієї ключової умови - якщо війну вдасться зупинити і розпочнеться післявоєнна відбудова.

Інфляція знову прискорюється

У січні 2026 року інфляція в Україні знизилася до 7,4%. Однак із початком конфлікту на Близькому Сході показник знову пішов угору. Вищі ціни на енергоносії загрожують розширити і без того значний розрив у зовнішньому фінансуванні.

На чому тримається економіка

Дефіцит держбюджету України без урахування грантів становив 23,6% ВВП у 2025 році.

У 2026 році він залишатиметься високим - на рівні 19,3% ВВП. Покривають його переважно за рахунок зовнішньої офіційної підтримки. В основі короткострокових перспектив - дві ключові опори:

нещодавно схвалена програма МВФ на 133,7 млрд доларів офіційного фінансування на 2026-2029 роки;

розблокування кредиту ЄС для України обсягом 90 млрд євро.

Головний ризик

Серйозним ризиком зниження ЄБРР називає енергетичну кризу, спричинену конфліктом на Близькому Сході. Вона може суттєво погіршити і без того крихку енергетичну ситуацію в Україні.