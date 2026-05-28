Рада ратифікувала угоду з ЄС на 90 млрд євро: куди підуть гроші та які умови
Верховна Рада ратифікувала масштабну угоду з Європейським Союзом та Меморандум про взаєморозуміння. Йдеться про залучення фінансової допомоги - до 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний текст документа та трансляцію засідання парламенту.
Ухвалили документ за основу та в цілому 298 нардепів.
Угоду підписали 27 травня у Брюсселі та Києві. Кредитором виступає ЄС в особі Європейської комісії, а від України - Нацбанк як агент-позичальник. Гроші виділяються для подолання негативних наслідків війни та підтримки стабільності української економіки.
Головне про кредит: мільярди під заставу репарацій
Хоча юридично ця допомога є довгостроковою пільговою позикою, для державного бюджету України вона матиме характер гранту. Україна отримує фінансування на унікальних умовах:
- Хто платить відсотки: Усі витрати на обслуговування кредиту (відсотки) повністю покриватимуться за рахунок бюджету Євросоюзу завдяки високому кредитному рейтингу ЄС.
- Хто поверне борг: Україна буде гасити цю позику виключно у разі отримання репарацій від Російської Федерації. Тобто поточного реального боргового навантаження на український бюджет цей кредит не створює.
На що підуть гроші: закупівля зброї та покриття дефіциту
Угода визначає чіткий план фінансування на поточний 2026 рік - загалом до 45 мільярдів євро. Цю суму офіційно розділили на два ключові напрями:
- На закупівлю озброєння (до 28,3 млрд євро): ці кошти підуть напряму на фінансування оборонно-промислового потенціалу України, закупівлю зброї та розвиток вітчизняного виробництва зброї.
- Бюджетна підтримка (16,7 млрд євро): гроші спрямують на закриття "дірки" в держбюджеті та соціальні видатки. Ця сума ділиться навпіл: половина надійде через програму Ukraine Facility, а інша половина (до 8,35 млрд євро) - це пряма макрофінансова допомога, яка виплачуватиметься трьома траншами.
Графік виплат та три вимоги ЄС
Макрофінансова допомога на 2026 рік у розмірі 8,35 млрд євро розбита на три частини:
- Перший транш - 3,2 млрд євро (надійде одразу після набрання чинності угодою).
- Другий транш - 3,7 млрд євро.
- Третій транш - 1,45 млрд євро.
Щоб отримати кожну наступну виплату (інтервал між якими має становити не менше трьох місяців), Україна зобов'язана виконувати три базові умови:
- Зберігати та поважати демократичні механізми, багатопартійну систему, верховенство права та права людини (зокрема меншин).
- Отримувати позитивні оцінки від Єврокомісії щодо проведення реформ.
- Не скасовувати та не послаблювати ті антикорупційні кроки, які вже були впроваджені раніше за вимогами ЄС чи МВФ.
Посилки та ПДВ для ФОП: які реформи має провести Україна
Для отримання грошей Україна підписала перелік конкретних зобов'язань. Офіційний документ містить довгий список структурних змін у податковій та митній сферах, розподілених під різні транші.
Зокрема, Україна погодилася на важливі зміни, які торкнуться звичайних українців та підприємців:
- Оподаткування міжнародних посилок. Скасування ліміту у 150 євро за винятком товарів для сектору безпеки й оборони (наразі нижче цього "порогу" ПДВ і мито з посилок не стягується).
- Оподаткування доходів від цифрових платформ (таксі, кур'єри, маркетплейси).
- Продовження 5% військового збору ще на 3 роки (вже проголосовано).
- Реформа спрощеної системи для ФОПів, особливо 3-ї групи.
- Боротьба з дробленням бізнесу для ухилення від податків.
- Запровадження диференційованих ставок податку для ФОП 3-ї групи залежно від виду діяльності.
- Продовження реформи ПДВ і митниці.
- Новий Митний кодекс за правилами ЄС.