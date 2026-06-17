Зарплати зростуть, а ріст цін сповільниться: Кабмін схвалив план на 3 роки

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки закладає прискорення зростання ВВП до 6,7% у 2029 році, поступове підвищення соцстандартів та два сценарії розвитку - залежно від того, чи покращиться безпекова ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко .

Бюджетну декларацію розроблено на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас в уряді закладено окремий сценарій стійкості – на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

Документ узгоджено з міжнародними партнерами та зобов'язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.

Прогнози економіки

В уряді розраховують на прискорення зростання реального ВВП:

4,5% у 2027 році;

5,3% у 2028 році;

6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата за прогнозом має зрости з 35 010 грн до 44 083 грн. Інфляція має сповільнитися з 8,9% до 5,1%.

Соціальні стандарти

Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років.

Ветерани і мігранти

Документ передбачає продовження підтримки ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Окремо в декларації заклали умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.