ua en ru
Ср, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Зарплати зростуть, а ріст цін сповільниться: Кабмін схвалив план на 3 роки

20:40 17.06.2026 Ср
2 хв
Що таке "сценарій стійкості" у новому бюджеті?
aimg Валерія Абабіна
Зарплати зростуть, а ріст цін сповільниться: Кабмін схвалив план на 3 роки Фото: Уряд заклав у новий бюджет (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки закладає прискорення зростання ВВП до 6,7% у 2029 році, поступове підвищення соцстандартів та два сценарії розвитку - залежно від того, чи покращиться безпекова ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Бюджетну декларацію розроблено на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас в уряді закладено окремий сценарій стійкості – на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

Документ узгоджено з міжнародними партнерами та зобов'язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.

Читайте також: Долар по 51 та "мінімалка" понад 11 тисяч: Кабмін розробив два сценарії для України

Прогнози економіки

В уряді розраховують на прискорення зростання реального ВВП:

  • 4,5% у 2027 році;
  • 5,3% у 2028 році;
  • 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата за прогнозом має зрости з 35 010 грн до 44 083 грн. Інфляція має сповільнитися з 8,9% до 5,1%.

Соціальні стандарти

Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років.

Ветерани і мігранти

Документ передбачає продовження підтримки ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Окремо в декларації заклали умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів Сергій Марченко вже представив документ Раді коаліції у присутності прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Попередня Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачала збереження мінімальної заробітної плати на рівні 8 тис гривень без подальшого підвищення – пріоритетом залишалися видатки на сектор оборони і безпеки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна ВВП Зарплата в Україні
Новини
Генштаб відповів на вкид про "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області
Генштаб відповів на вкид про "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області
Аналітика
Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"