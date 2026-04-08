Зарплати вчителів зросли на 30%: у яких громадах виплачують найбільші надбавки

У більшості громад України зарплати вчителів зросли більш ніж на 30% завдяки підвищенню надбавки за престижність. Водночас у частині громад виплати залишилися без змін або навіть скоротилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака .

Головне: У понад 90% громад вчителі стали отримувати на 30% більше завдяки доплатам.

Лише кожна сьома громада (14,1%) забезпечує педагогам граничні 30% доплати.

Брак коштів на зарплати часто пов'язаний із надто високими витратами на одного учня у малокомплектних школах.

Ситуація потребує впровадження нової системи оплати праці для збалансованого підходу в усіх регіонах.

Як змінилися зарплати

Моніторинг за січень-лютий 2026 року охопив 1 463 територіальні громади. Результати показали, що у 91,9% громад заробітна плата вчителів зросла на понад 30%. Порівняно з 2025 роком ситуація виглядає так:

у 7,3% громад зростання було меншим;

у 0,8% громад надбавку не нараховували (йдеться про прифронтові чи окуповані території).

Зокрема, у 593 громадах (40,5%) розмір надбавки вдалося збільшити, а у 752 (51,4%) - залишити на попередньому рівні.

Водночас у 106 громадах (7,3%) виплати скоротили.

Які надбавки отримують вчителі

Рівень доплати за престижність суттєво відрізняється залежно від громади.

Зокрема:

30% надбавки отримують у 206 громадах;

25-30% - у 109 громадах;

20-25% - у 433 громадах;

15-20% - у 251 громаді;

10-15% - у 282 громадах;

5-10% - у 84 громадах;

мінімальні 5% - у 86 громадах.

Чому в деяких громадах виплати зменшили

Зниження надбавок зафіксували у 106 громадах. Основною причиною називають нестачу ресурсів. Водночас, за словами Сергія Бабака, це пов’язано і зі структурними проблемами.

Йдеться про:

неоптимізовану мережу закладів освіти;

велику кількість малокомплектних шкіл;

низьку наповнюваність класів.

Це призводить до неефективного розподілу коштів.

Де гроші були, але надбавку не підвищили

Серед 106 громад є дев’ять, які мали фінансову можливість збільшити виплати, але цього не зробили. На їхніх рахунках залишалися від 800 тисяч до 1,8 мільйона гривень. Зокрема, йдеться про громади у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.

За словами Бабака, у таких випадках мова йде не стільки про брак коштів, скільки про різні управлінські підходи до їх розподілу.