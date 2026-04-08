Зарплати вчителів зросли на 30%: у яких громадах виплачують найбільші надбавки
У більшості громад України зарплати вчителів зросли більш ніж на 30% завдяки підвищенню надбавки за престижність. Водночас у частині громад виплати залишилися без змін або навіть скоротилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
Головне:
- У понад 90% громад вчителі стали отримувати на 30% більше завдяки доплатам.
- Лише кожна сьома громада (14,1%) забезпечує педагогам граничні 30% доплати.
- Брак коштів на зарплати часто пов'язаний із надто високими витратами на одного учня у малокомплектних школах.
- Ситуація потребує впровадження нової системи оплати праці для збалансованого підходу в усіх регіонах.
Як змінилися зарплати
Моніторинг за січень-лютий 2026 року охопив 1 463 територіальні громади. Результати показали, що у 91,9% громад заробітна плата вчителів зросла на понад 30%. Порівняно з 2025 роком ситуація виглядає так:
- у 91,9% громад зарплата вчителів зросла на понад 30%;
- у 7,3% громад зростання було меншим;
- у 0,8% громад надбавку не нараховували (йдеться про прифронтові чи окуповані території).
Зокрема, у 593 громадах (40,5%) розмір надбавки вдалося збільшити, а у 752 (51,4%) - залишити на попередньому рівні.
Водночас у 106 громадах (7,3%) виплати скоротили.
Які надбавки отримують вчителі
Рівень доплати за престижність суттєво відрізняється залежно від громади.
Зокрема:
- 30% надбавки отримують у 206 громадах;
- 25-30% - у 109 громадах;
- 20-25% - у 433 громадах;
- 15-20% - у 251 громаді;
- 10-15% - у 282 громадах;
- 5-10% - у 84 громадах;
- мінімальні 5% - у 86 громадах.
Чому в деяких громадах виплати зменшили
Зниження надбавок зафіксували у 106 громадах. Основною причиною називають нестачу ресурсів. Водночас, за словами Сергія Бабака, це пов’язано і зі структурними проблемами.
Йдеться про:
- неоптимізовану мережу закладів освіти;
- велику кількість малокомплектних шкіл;
- низьку наповнюваність класів.
Це призводить до неефективного розподілу коштів.
Де гроші були, але надбавку не підвищили
Серед 106 громад є дев’ять, які мали фінансову можливість збільшити виплати, але цього не зробили. На їхніх рахунках залишалися від 800 тисяч до 1,8 мільйона гривень. Зокрема, йдеться про громади у Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.
За словами Бабака, у таких випадках мова йде не стільки про брак коштів, скільки про різні управлінські підходи до їх розподілу.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем". У її межах кожен учитель отримує 1500 гривень на спеціальний віртуальний рахунок, які можна використати для професійного розвитку.
Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголошував, що зарплати педагогів мають не лише відповідати ринковому рівню, а й бути вищими за нього.