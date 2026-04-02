Вчителям готують нове підвищення зарплат: що хочуть змінити

Гідна оплата праці - це передусім реальні умови, в яких сьогодні живуть і працюють вчителі. Щоб зробити нарахування виплат більш прозорим, МОН планує запровадити низку важливих змін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Головне: Підвищення зарплат : з 1 вересня 2026 року посадові оклади педагогів мають зрости ще на 20%.

: з 1 вересня 2026 року посадові оклади педагогів мають зрости ще на 20%. Гарантовані виплати : надбавки за "престижність" і "складні умови" пропонують інтегрувати в оклад (щоб сума була фіксованою і не залежала від рішень на місцях).

: надбавки за "престижність" і "складні умови" пропонують інтегрувати в оклад (щоб сума була фіксованою і не залежала від рішень на місцях). Підтримка прифронтових зон : вчителям у прикордонних і прифронтових громадах планують залишити доплату "понад оклад".

: вчителям у прикордонних і прифронтових громадах планують залишити доплату "понад оклад". Реформа системи : освітян хочуть вивести з Єдиної тарифної сітки (ЄТС), щоб зробити систему нарахування зарплат більш гнучкою.

: освітян хочуть вивести з Єдиної тарифної сітки (ЄТС), щоб зробити систему нарахування зарплат більш гнучкою. Перспектива: нову модель нарахування заробітної плати для педагогічних і науково-педагогічних працівників планують запровадити з 2027 року.

Кому саме та як планують збільшити зарплату

Українцям розповіли, що МОН представило комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій напрацьований механізм послідовного підвищення з 1 вересня 2026 року заробітних плат:

педагогічних працівників;

науково-педагогічних працівників.

"Йдеться про наступний етап підвищення оплати праці освітян у 2026 році", - пояснили в міністерстві.

Уточнюється, що після підвищення заробітної плати на 30% з 1 січня (яке вже відбулося), з 1 вересня планується ще один крок - збільшення заробітної плати ще на 20%.

МОН запропонувало механізм підвищення зарплат педагогів (інфографіка: mon.gov.ua)

Чому зарплата педагогів - чутлива тема

"Гідна оплата праці педагогів - принципова та водночас дуже чутлива тема для міністерства. Йдеться не лише про цифри в розрахунках, а про реальні умови, у яких сьогодні працюють та живуть учителі, викладачі та громади", - наголосив міністр освіти й науки Оксен Лісовий

Він додав, що урядовці продовжують предметні обговорення з найбільшою в Україні професійною спільнотою, що представляє інтереси освітян.

"Рішення ухвалюватимемо лише після погодження з профспілкою та широкого фахового обговорення з громадами, керівництвом закладів освіти, народними депутатами", - констатував міністр.

Що хочуть змінити для вчителів в Україні

Паралельно МОН, за його словами, напрацьовує нову модель нарахування заробітної плати для педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Її планують запровадити з 2027 року.

Зазначається, що міністерство (в діалозі з профспілкою працівників освіти і науки) напрацьовує механізм, який повинен:

максимально збільшити частку гарантованих виплат;

унеможливити нівелювання підвищення зарплати через зменшення громадами відсотка надбавок, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Згідно з інформацією МОН, йдеться про такі зміни:

підвищення посадового окладу на 20% з 1 вересня 2026 року (що дозволить продовжити поетапне зростання оплати праці та гарантує подальше підвищення зарплати впродовж року);

з 1 вересня 2026 року (що дозволить продовжити поетапне зростання оплати праці та гарантує подальше підвищення зарплати впродовж року); інтеграція надбавки за престижність у посадовий оклад (така фіксація потрібно для того, щоб частина зарплати, яка сьогодні залежить від рішень на місцях, стала гарантованим складником виплати);

(така фіксація потрібно для того, щоб частина зарплати, яка сьогодні залежить від рішень на місцях, стала гарантованим складником виплати); інтеграція доплати за несприятливі умови праці в посадовий оклад (йдеться про 2000 гривень для всіх педагогічних працівників шкіл і 4000 гривень для прифронтових і прикордонних громад - у закладах, які працюють в очному форматі).

У міністерстві пояснили, що "базові" 2000 гривень "інтегрують до посадового окладу як гарантовану складову зарплати для всіх педагогів шкіл".

Тим часом для вчителів у прифронтових і прикордонних громадах збережеться доплата 2000 гривень "понад оклад".

"Таким чином виплата стає частиною зарплати для всіх, із додатковою підтримкою для тих, хто працює в складніших умовах", - зауважили у МОН.

Ще одна запланована зміна - виведення педагогічних і науково-педагогічних працівників з Єдиної тарифної сітки (ЄТС).

У МОН нагадали, що сьогодні ця система є спільною для дуже різних категорій працівників бюджетної сфери.

"Через це будь-яке точкове підвищення посадових окладів для педагогів автоматично потребує значно більших ресурсів для інших професій, які також для визначення розміру посадових окладів застосовують ЄТС", - поділились фахівці.

Отже, виведення педагогів з ЄТС дозволить:

збільшити саме розмір посадового окладу працівника;

встановити його кратним мінімальній заробітній платі;

сформувати окремий, більш гнучкий механізм оплати праці саме для освітян;

забезпечити підвищення в межах передбачених бюджетних можливостей.

"Маємо напрацювати рішення, яке буде і фінансово реалістичним для держави та громад і максимально справедливим для педагогів", - наголосила заступниця міністра освіти й науки Анастасія Софієнко.

Вона додала, що коли цей механізм фіналізують, "обговорення продовжиться на рівні громад, які за кошти місцевих бюджетів фінансують заклади дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти".

Залучити планують також і керівників закладів вищої освіти.

"Йдеться про інструмент, який допоможе підвищити оплату праці для освітян на всіх рівнях", - констатувала Софієнко.

Насамкінець у МОН повідомили, що механізм "буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій профспілки, громад, профільного комітету".

"Після остаточного погодження міністерство представить фінальні напрацювання", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, раніше уряд запустив програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем".