Гідне життя без підробіток: Лісовий озвучив плани щодо нових зарплат учителів

Заробітна плата українських педагогів повинна не лише відповідати середньоринковим показникам, а й перевищувати їх. Уряд вже працює над новою системою оплати праці.

РБК-Україна повідомляє, що про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у подкасті "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки

Гідна оплата та нова система з вересня

За словами очільника МОН, мотивація вчителя складається з трьох чинників: гідної зарплати, можливості професійного зростання та комфортного освітнього середовища. Лісовий підкреслив, що педагог має почуватися гідно та забезпечувати всі свої життєві потреби без думок про "елементарні речі".

Наразі уряд уже працює над реформою. З вересня 2026 року в Україні має запрацювати абсолютно нова система оплати праці. Вона передбачатиме значне збільшення базового посадового окладу, що зробить виплати більш прозорими та стабільними.