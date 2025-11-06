По 1500 гривень на віртуальний рахунок: Кабмін запустив нову програму для вчителів
Уряд запустив нову програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем". Кожен вчитель отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок для професійного розвитку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога
Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам", - повідомила Свириденко.
За її словами, увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі.
Участь в пілоті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7-9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи.
Реєстрація для педагогів на платформі "Вектор" відкриється вже у грудні 2025 року за посиланням.
Як зазначила прем'єр, навчання розпочнеться на початку нового року.
"Це частина спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку. Вдячна партнерам за підтримку української освіти, за віру у наших вчителів - тих, хто щодня формує майбутнє країни", - додала Свириденко.
Доплати вчителям
Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розподіл 6,2 млрд гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Кошти підуть на доплати вчителям.
Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла, що Кабмін затвердив нові правила виплат для педагогічних працівників. Зміни торкнулися щорічної винагороди, надбавок за стаж та доплат за інклюзивне навчання.
За її словами, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю тепер має виплачуватися усім педагогам у розмірі до одного посадового окладу. Наразі ця сума складає 3195 гривень. Крім того, унормовано право місцевих органів влади встановлювати додаткові види та розміри доплат.
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, також внесено зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років.
До стажу педагогічної роботи тепер зараховуватимуться періоди роботи на низці посад, які раніше були виключені з переліку. Це дозволить більше працівникам отримувати відповідні надбавки.
Додамо, Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.