Зарплаты учителей выросли на 30%: в каких громадах выплачивают самые большие надбавки

В большинстве громад Украины зарплаты учителей выросли более чем на 30% благодаря повышению надбавки за престижность. В то же время в части громад выплаты остались без изменений или даже сократились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака .

Главное: В более 90% громад учителя стали получать на 30% больше благодаря доплатам.

Только каждая седьмая громада (14,1%) обеспечивает педагогам предельные 30% доплаты.

Нехватка средств на зарплаты часто связана со слишком высокими затратами на одного ученика в малокомплектных школах.

Ситуация требует внедрения новой системы оплаты труда для сбалансированного подхода во всех регионах.

Как изменились зарплаты

Мониторинг за январь-февраль 2026 года охватил 1 463 территориальные общины. Результаты показали, что в 91,9% общин заработная плата учителей выросла более чем на 30%. По сравнению с 2025 годом ситуация выглядит так:

в 91,9% общин зарплата учителей выросла более чем на 30%;

в 7,3% общин рост был меньше;

в 0,8% громад надбавку не начисляли (речь идет о прифронтовых или оккупированных территориях).

В частности, в 593 громадах (40,5%) размер надбавки удалось увеличить, а в 752 (51,4%) - оставить на прежнем уровне.

В то же время в 106 громадах (7,3%) выплаты сократили.

Какие надбавки получают учителя

Уровень доплаты за престижность существенно отличается в зависимости от громады.

В частности:

30% надбавки получают в 206 громадах;

25-30% - в 109 громадах;

20-25% - в 433 громадах;

15-20% - в 251 громаде;

10-15% - в 282 громадах;

5-10% - в 84 громадах;

минимальные 5% - в 86 громадах.

Почему в некоторых громадах выплаты уменьшили

Снижение надбавок зафиксировали в 106 общинах. Основной причиной называют недостаток ресурсов. В то же время, по словам Сергея Бабака, это связано и со структурными проблемами.

Речь идет о:

неоптимизированной сети учебных заведений;

большом количестве малокомплектных школ;

низкой наполняемости классов.

Это приводит к неэффективному распределению средств.

Где деньги были, но надбавку не повысили

Среди 106 громад есть девять, которые имели финансовую возможность увеличить выплаты, но этого не сделали. На их счетах оставались от 800 тысяч до 1,8 миллиона гривен. В частности, речь идет об общинах в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях.

По словам Бабака, в таких случаях речь идет не столько о нехватке средств, сколько о различных управленческих подходах к их распределению.