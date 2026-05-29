ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зарплати в Україні злетіли на 20%: де шукати найвищі доходи та хто в аутсайдерах

15:23 29.05.2026 Пт
2 хв
Київ серед лідерів за розміром зарплати, однак не на першому місці
aimg Василина Копитко
Зарплати в Україні злетіли на 20%: де шукати найвищі доходи та хто в аутсайдерах Зростання зарплат відбувається нерівномірно (фото: Freepik)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні зафіксували помітну динаміку медіанних зарплат, проте темпи зростання в регіонах суттєво відрізняються. Аналітика ринку за квітень 2026 року вказує на зміну лідерів та стагнацію в прифронтових зонах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз OLX.

Читайте також: Зросли у 4 рази: названо професії з найвищими зарплатами в Україні у 2026 році

Головне:

  • Медіанні зарплати в Україні за рік зросли на 20% у низці обласних центрів, лідерами стали Вінниця, Хмельницький та Івано-Франківськ.
  • Найвищий рівень доходу зафіксовано у Львові (32,7 тис. грн), тоді як найменша динаміка спостерігається у Херсоні (+0,3%).
  • Загалом ринок демонструє нерівномірне зростання: західні та центральні регіони випереджають прифронтові зони.

Де зафіксовано найбільший стрибок

Максимальний приріст медіанної заробітної плати, що склав +20%, продемонстрували Вінниця, Хмельницький та Івано-Франківськ. У цих містах показники сягнули 27 тис. грн, 27 тис. грн та 30 тис. грн відповідно.

Рейтинг зарплат: лідери ринку

Хоча темпи зростання у лідерів вищі, найвищу суму "на руки" станом на квітень 2026 року отримують у Львові. Медіанна зарплата там становить 32,7 тис. грн, що на 19% більше порівняно з минулим роком.

До ТОП-3 міст з найвищими доходами також увійшли:

  • Київ - 31,2 тис. грн (+18% за рік).
  • Івано-Франківськ - 30 тис. грн (+20% за рік).
  • Рівне - 28,5 тис. грн (+19% за рік).

Хто в аутсайдерах

Найменш динамічним виявився ринок праці Херсона. Там зростання зарплат за рік зупинилося на позначці +0,3%, фактично залишивши рівень доходів на відмітці 20 тис. грн. Помірно зросли зарплати й у прифронтових Сумах та Миколаєві - на 16%, до 22 та 22,5 тис. грн відповідно.

Загалом експерти наголошують, що ринок демонструє нерівномірну картину: поки захід та центр країни показують впевнене зростання, решта регіонів змушені адаптуватися до складних економічних умов.

Читайте також про те, що в Україні запускають програму "Досвід має значення" для працевлаштування людей віком 50+. Вона допоможе подолати дефіцит кадрів у будівництві та оборонній сфері. У рамках програми передбачено навчання, стажування та подальше працевлаштування.

Також ми розповідали, яку роботу пропонують ветеранам в Україні та скільки готові платити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
OLX Зарплата в Україні Робота в Україні
Новини
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем