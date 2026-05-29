Зарплати в Україні злетіли на 20%: де шукати найвищі доходи та хто в аутсайдерах

В Україні зафіксували помітну динаміку медіанних зарплат, проте темпи зростання в регіонах суттєво відрізняються. Аналітика ринку за квітень 2026 року вказує на зміну лідерів та стагнацію в прифронтових зонах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз OLX.

Головне: Медіанні зарплати в Україні за рік зросли на 20% у низці обласних центрів, лідерами стали Вінниця, Хмельницький та Івано-Франківськ.

за рік зросли на 20% у низці обласних центрів, лідерами стали Вінниця, Хмельницький та Івано-Франківськ. Найвищий рівень доходу зафіксовано у Львові (32,7 тис. грн), тоді як найменша динаміка спостерігається у Херсоні (+0,3%).

(32,7 тис. грн), тоді як найменша динаміка спостерігається у Херсоні (+0,3%). Загалом ринок демонструє нерівномірне зростання: західні та центральні регіони випереджають прифронтові зони.

Де зафіксовано найбільший стрибок

Максимальний приріст медіанної заробітної плати, що склав +20%, продемонстрували Вінниця, Хмельницький та Івано-Франківськ. У цих містах показники сягнули 27 тис. грн, 27 тис. грн та 30 тис. грн відповідно.

Рейтинг зарплат: лідери ринку

Хоча темпи зростання у лідерів вищі, найвищу суму "на руки" станом на квітень 2026 року отримують у Львові. Медіанна зарплата там становить 32,7 тис. грн, що на 19% більше порівняно з минулим роком.

До ТОП-3 міст з найвищими доходами також увійшли:

Київ - 31,2 тис. грн (+18% за рік).

Івано-Франківськ - 30 тис. грн (+20% за рік).

Рівне - 28,5 тис. грн (+19% за рік).

Хто в аутсайдерах

Найменш динамічним виявився ринок праці Херсона. Там зростання зарплат за рік зупинилося на позначці +0,3%, фактично залишивши рівень доходів на відмітці 20 тис. грн. Помірно зросли зарплати й у прифронтових Сумах та Миколаєві - на 16%, до 22 та 22,5 тис. грн відповідно.

Загалом експерти наголошують, що ринок демонструє нерівномірну картину: поки захід та центр країни показують впевнене зростання, решта регіонів змушені адаптуватися до складних економічних умов.