Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський

Росія знову може готувати масований удар по території України. На це вказують дані розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський сказав, що говорив із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

"Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах", - зазначив президент.

Зеленський також подякував Австрії за підтримку України та співчуття у зв'язку з постійними російськими повітряними атаками.

"Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - підкреслив глава держави.

Також Зеленський провів розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації", - наголосив президент.

Він додав, що під час розмови із Сибігою обговорювалися першочергові завдання на найближчі тижні, а також кроки, які союзники можуть зробити для посилення захисту України.