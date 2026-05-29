Главная » Жизнь » Общество

Зарплаты в Украине взлетели на 20%: где искать самые высокие доходы и кто в аутсайдерах

15:23 29.05.2026 Пт
2 мин
Киев среди лидеров по размеру зарплаты, однако не на первом месте
aimg Василина Копытко
Рост зарплат происходит неравномерно (фото: Freepik)
В Украине зафиксировали заметную динамику медианных зарплат, однако темпы роста в регионах существенно отличаются. Аналитика рынка за апрель 2026 года указывает на смену лидеров и стагнацию в прифронтовых зонах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз OLX.

Главное:

  • Медианные зарплаты в Украине за год выросли на 20% в ряде областных центров, лидерами стали Винница, Хмельницкий и Ивано-Франковск.
  • Самый высокий уровень дохода зафиксирован во Львове (32,7 тыс. грн), тогда как наименьшая динамика наблюдается в Херсоне (+0,3%).
  • В целом рынок демонстрирует неравномерный рост: западные и центральные регионы опережают прифронтовые зоны.

Где зафиксирован наибольший скачок

Максимальный прирост медианной заработной платы, составивший +20%, продемонстрировали Винница, Хмельницкий и Ивано-Франковск. В этих городах показатели достигли 27 тыс. грн, 27 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

Рейтинг зарплат: лидеры рынка

Хотя темпы роста у лидеров выше, самую высокую сумму "на руки" по состоянию на апрель 2026 года получают во Львове. Медианная зарплата там составляет 32,7 тыс. грн, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

В ТОП-3 городов с самыми высокими доходами также вошли:

  • Киев - 31,2 тыс. грн (+18% за год).
  • Ивано-Франковск - 30 тыс. грн (+20% за год).
  • Ровно - 28,5 тыс. грн (+19% за год).

Кто в аутсайдерах

Наименее динамичным оказался рынок труда Херсона. Там рост зарплат за год остановился на отметке +0,3%, фактически оставив уровень доходов на отметке 20 тыс. грн. Умеренно выросли зарплаты и в прифронтовых Сумах и Николаеве - на 16%, до 22 и 22,5 тыс. грн соответственно.

В целом эксперты отмечают, что рынок демонстрирует неравномерную картину: пока запад и центр страны показывают уверенный рост, остальные регионы вынуждены адаптироваться к сложным экономическим условиям.

Читайте также о том, что в Украине запускают программу "Опыт имеет значение" для трудоустройства людей в возрасте 50+. Она поможет преодолеть дефицит кадров в строительстве и оборонной сфере. В рамках программы предусмотрено обучение, стажировка и дальнейшее трудоустройство.

