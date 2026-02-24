Зарплати у позашкільній освіті можуть стати вищими: що вирішила Рада

Раніше уряд запустив нову програму підтримки педагогів "Гроші ходять за вчителем", у межах якої кожен учитель може отримати 1500 гривень на віртуальний рахунок для професійного розвитку.

Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що зарплати українських педагогів мають не лише відповідати середньоринковому рівню, а й перевищувати його. За його словами, уряд уже працює над новою системою оплати праці.

Також раніше повідомлялося, що в окремих українських громадах педагоги не отримали обіцяні надбавки до заробітної плати.