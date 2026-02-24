Зарплаты во внешкольном образовании могут стать выше: что решила Рада

Ранее правительство запустило новую программу поддержки педагогов "Деньги ходят за учителем", в рамках которой каждый учитель может получить 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.

В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что зарплаты украинских педагогов должны не только соответствовать среднерыночному уровню, но и превышать его. По его словам, правительство уже работает над новой системой оплаты труда.

Также ранее сообщалось, что в отдельных украинских общинах педагоги не получили обещанные надбавки к заработной плате.