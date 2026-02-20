Підвищення зарплат вчителів на доплати не впливає? Хто має право на 2000 та 4000 гривень

Від початку року зарплати вчителів в Україні зросли. Тож в уряді розповіли, чи зберігаються при цьому доплати та коли стартує другий етап підвищення оплати праці освітян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Підвищення зарплат і доплати вчителям

Очільниця уряду нагадала, що від початку 2026 року освітяни по всій країні почали отримувати підвищені зарплати.

"Перші виплати нараховані вже з лютого", - уточнила Свириденко.

Водночас вона наголосила: "Це лише перший етап". Адже Кабінету міністрів "важливо, щоб праця педагога гідно оплачувалась".

"Послідовно працюємо над підвищенням оплати праці вчителів. Це лише перший етап підвищення. Другий етап стартує з 1 вересня", - поділилась посадовиця.

Крім того, за її словами, додатково цього року зберігаються:

доплата 4 000 гривень - для вчителів прифронтових громад;

доплата 2 000 гривень - для вчителів по всій країні.

"Я дякую всім українським вчителям, які продовжують навчати дітей в умовах постійних тривог, обстрілів і відключень. Вони не лише дають необхідні знання. Вони формують наше майбутнє", - наголосила прем'єр-міністр України.

Публікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Забезпечення пріоритетної виплати зарплат освітянам

Варто зазначити, що раніше Свириденко повідомила, що освітяни та соціальні працівники мають отримувати зарплати вчасно та в повному обсязі.

"Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду", - розповіла прем'єр 19 лютого.

Вона пояснила, що це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати:

працівникам бюджетних установ - педагогічним і науково-педагогічним працівникам;

фахівцям, які надають соціальні та реабілітаційні послуги;

іншим працівникам цих сфер.

"Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями. Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року", - підсумувала Свириденко.

Уряд дбає про пріоритетну оплату праці в освітній і соціальній сферах (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)