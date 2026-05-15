Зарплати лікарів зросли: кому платять понад 40 тисяч гривень

Лікарі екстреної медичної допомоги в середньому отримували в квітні 41 700 гривень. Це на 10 500 гривень більше, ніж минулого року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на годині запитань до уряду у ВР.

"Зростання фінансування створює передумови для підвищення рівня заробітної плати медичних працівників. Водночас, аналізуючи показники медзакладів по всій країні, ми бачимо, питання справедливої оплати праці сьогодні значною мірою залежить не від браку ресурсів, а від якості управлінських рішень на місцях", - зазначив він.

Міністр розповів, що у квітні 2026 року середня заробітна плата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41 700 гривень, що на 10,5 тисяч гривень перевищує показники 2025 року.

"У первинній ланці у березні середня заробітна плата лікаря становила 30,5 тисяч гривень. При тому, що наше моделювання і фактично виділений ресурс дозволяє сьогодні досягнути 35 тисяч гривень", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні зросли зарплати у робітничих професіях - подекуди до понад 60 тисяч гривень. Водночас загальна кількість вакансій скоротилася.

Крім того, у березні 2026 року середня зарплата в центральних органах влади сягнула майже 59 тисяч гривень. Водночас кількість держслужбовців в Україні стала меншою.