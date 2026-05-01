Зарплати держслужбовців зросли: де платять майже 100 тисяч гривень

У березні 2026 року середня зарплата в центральних органах влади сягнула майже 59 тисяч гривень, а кількість держслужбовців в Україні скоротилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

За даними Мінфіну, рівень оплати праці у березні суттєво відрізнявся залежно від рівня відомства.

Для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади він становив 58,64 тис. гривень. Водночас на обласному рівні цей показник склав 35,8 тис. гривень.

У відомстві уточнюють, що в ці суми входять не лише базові оклади, а й одноразові виплати. Зокрема, йдеться про матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, компенсації за невикористану відпустку та вихідну допомогу при звільненні.

Зарплати у березні зросли

У березні зарплати зросли у всіх держслужбовців, порівняно з лютим. Наприклад, працівники Антимонопольного комітету почали отримувати 95,9 тис. грн замість 93,5 тис. грн. Трохи менше платять працівникам НКРЕКП - 95,3 тис. грн (замість 92 тис. грн у лютому).

Фото: середня зарплата держслужбовців у лютому (mof.gov.ua)

Суттєвіше зросла зарплата у Рахунковій палаті - з 76,3 тис. грн до 80,8 тис. грн, та Апараті Верховної Ради - з 73,5 тис. грн до 79 тис. грн.

Фото: середня зарплата держслужбовців у березні (mof.gov.ua)

Чисельність держслужбовців

Загальна кількість працівників державних органів, яким фактично нарахували зарплату у березні, становила 165,4 тис. осіб. Це на 2,2 тис. осіб менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Із загальної кількості держслужбовців:

108 тис. осіб працюють у центральних органах виконавчої влади усіх рівнів;

34,2 тис. осіб - в органах судової влади;

23,2 тис. осіб - у місцевих державних адміністраціях.

Зазначається, що ця статистика не враховує працівників сектору безпеки і оборони.