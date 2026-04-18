Зросли майже вдвічі: кому в Україні найбільше підняли зарплати за останній рік

В Україні за останній рік суттєво зросли зарплати у низці професій - у деяких випадках майже вдвічі. Найбільший приріст зафіксовано у сферах реклами, торгівлі та будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне: Рекордсмени року: За останній рік медіанні зарплати найбільше зросли у копірайтерів - на 96%, та супервайзерів у торгівлі - на 64%.

За останній рік медіанні зарплати найбільше зросли у копірайтерів - на 96%, та супервайзерів у торгівлі - на 64%. Динаміка війни: З 2022 року доходи аніматорів зросли майже у 4 рази, а косметологів - у 3,7 раза.

З 2022 року доходи аніматорів зросли майже у 4 рази, а косметологів - у 3,7 раза. Будівельний бум: Сфера будівництва демонструє стабільне зростання; штукатури наразі заробляють до 70 000 гривень, а муляри - до 58 750 гривень.

Сфера будівництва демонструє стабільне зростання; штукатури наразі заробляють до 70 000 гривень, а муляри - до 58 750 гривень. Технічні спеціалісти: Суттєво зросли доходи рихтувальників та сантехніків.

Суттєво зросли доходи рихтувальників та сантехніків. Медичний сектор: Стоматологи увійшли до десятки лідерів із ростом доходів у 2,4 раза.

Стоматологи увійшли до десятки лідерів із ростом доходів у 2,4 раза. Найповільніший ріст: Найменші темпи підвищення зарплат зафіксовані у нянь, домробітниць та сторожів.

Де зарплати зросли найбільше за рік

За даними дослідження, у період з березня 2025 по березень 2026 року медіанні зарплати зросли від 31% до 96%. Найбільше підвищення отримали копірайтери у сфері реклами, дизайну та PR: їхня зарплата зросла майже вдвічі - з 12 500 до 24 500 гривень (+96%).

До трійки лідерів також увійшли:

у супервайзерів у торгівлі зарплати зросли на 64% - до 45 000 гривень ;

; аудитор у сфері бухгалтерії – на 45%, до 27 500 гривень.

Серед робітничих і технічних професій:

підсобник у виробництві - до 30 000 гривень (41%);

(41%); товарознавець - до 25 000 гривень (+39%);

(+39%); сантехнік - до 40 500 гривень (+35%);

(+35%); рихтувальник - до 60 000 гривень (+33%).

Також зростання зафіксовано у сфері послуг:

косметолог - до 26 250 гривень (+31%);

(+31%); менеджер по роботі з клієнтами - до 27 500 гривень (+31%);

(+31%); муляр - до 58 750 гривень (+31%).

Як змінилися зарплати за час великої війни

Ще більш показовою є динаміка за останні чотири роки - з початку повномасштабного вторгнення. У деяких професіях зарплати зросли у 2-4 рази.

Найбільший приріст показали:

аніматор - майже у 4 рази ( з 5 000 до 19 500 гривень );

); косметолог - у 3,7 раза ( до 26 250 гривень );

); фотограф - у 3 рази (до 27 250 гривень).

Суттєво зросли доходи і в будівельній сфері:

сантехнік - у 3,2 раза ( до 40 500 гривень );

); різноробочий - у 3,1 раза ( до 25 375 гривень );

); маляр - у 3 рази ( до 45 000 гривень );

); плиточник - у 2,9 раза ( до 50 000 гривень );

); штукатур - у 2,8 раза ( до 70 000 гривень );

); будівельник - у 2,5 раза (до 45 000 гривень).

Також у десятці - стоматологи, де зарплати зросли у 2,4 раза - до 40 000 гривень.

Де зарплати ростуть повільніше

Водночас не всі професії демонструють однакову динаміку. Найповільніше зростають доходи у сфері догляду та сервісу: