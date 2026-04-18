Зросли майже вдвічі: кому в Україні найбільше підняли зарплати за останній рік
В Україні за останній рік суттєво зросли зарплати у низці професій - у деяких випадках майже вдвічі. Найбільший приріст зафіксовано у сферах реклами, торгівлі та будівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Головне:
- Рекордсмени року: За останній рік медіанні зарплати найбільше зросли у копірайтерів - на 96%, та супервайзерів у торгівлі - на 64%.
- Динаміка війни: З 2022 року доходи аніматорів зросли майже у 4 рази, а косметологів - у 3,7 раза.
- Будівельний бум: Сфера будівництва демонструє стабільне зростання; штукатури наразі заробляють до 70 000 гривень, а муляри - до 58 750 гривень.
- Технічні спеціалісти: Суттєво зросли доходи рихтувальників та сантехніків.
- Медичний сектор: Стоматологи увійшли до десятки лідерів із ростом доходів у 2,4 раза.
- Найповільніший ріст: Найменші темпи підвищення зарплат зафіксовані у нянь, домробітниць та сторожів.
Де зарплати зросли найбільше за рік
За даними дослідження, у період з березня 2025 по березень 2026 року медіанні зарплати зросли від 31% до 96%. Найбільше підвищення отримали копірайтери у сфері реклами, дизайну та PR: їхня зарплата зросла майже вдвічі - з 12 500 до 24 500 гривень (+96%).
До трійки лідерів також увійшли:
- у супервайзерів у торгівлі зарплати зросли на 64% - до 45 000 гривень;
- аудитор у сфері бухгалтерії – на 45%, до 27 500 гривень.
Серед робітничих і технічних професій:
- підсобник у виробництві - до 30 000 гривень (41%);
- товарознавець - до 25 000 гривень (+39%);
- сантехнік - до 40 500 гривень (+35%);
- рихтувальник - до 60 000 гривень (+33%).
Також зростання зафіксовано у сфері послуг:
- косметолог - до 26 250 гривень (+31%);
- менеджер по роботі з клієнтами - до 27 500 гривень (+31%);
- муляр - до 58 750 гривень (+31%).
Як змінилися зарплати за час великої війни
Ще більш показовою є динаміка за останні чотири роки - з початку повномасштабного вторгнення. У деяких професіях зарплати зросли у 2-4 рази.
Найбільший приріст показали:
- аніматор - майже у 4 рази (з 5 000 до 19 500 гривень);
- косметолог - у 3,7 раза (до 26 250 гривень);
- фотограф - у 3 рази (до 27 250 гривень).
Суттєво зросли доходи і в будівельній сфері:
- сантехнік - у 3,2 раза (до 40 500 гривень);
- різноробочий - у 3,1 раза (до 25 375 гривень);
- маляр - у 3 рази (до 45 000 гривень);
- плиточник - у 2,9 раза (до 50 000 гривень);
- штукатур - у 2,8 раза (до 70 000 гривень);
- будівельник - у 2,5 раза (до 45 000 гривень).
Також у десятці - стоматологи, де зарплати зросли у 2,4 раза - до 40 000 гривень.
Де зарплати ростуть повільніше
Водночас не всі професії демонструють однакову динаміку. Найповільніше зростають доходи у сфері догляду та сервісу:
- няні - лише у 1,2 раза;
- домробітниці - у 1,4 раза;
- сторожі - у 1,5 раза.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні різко зростає попит на дистанційну роботу та гнучкий графік. Кількість відгуків на такі вакансії збільшилася, особливо у сфері торгівлі та робітничих професіях. Водночас роботодавці поступово розширюють кількість "гнучких" вакансій, реагуючи на запит кандидатів.
Також ми писали, що у 2026 році в Україні зросли зарплати у робітничих професіях, подекуди до понад 60 тис. гривень, однак загальна кількість вакансій скоротилася. Ринок залишається нерівномірним: у простих професіях висока конкуренція, тоді як кваліфікованих фахівців (електриків, сантехніків тощо) навпаки бракує.