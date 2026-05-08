Зарплати українців зростуть: Нацбанк дав обнадійливий прогноз на 2026 рік

15:50 08.05.2026 Пт
2 хв
Вже цього року зарплати українців зростуть більш ніж на 11%
aimg Анастасія Мацепа
Зарплати українців зростуть: Нацбанк дав обнадійливий прогноз на 2026 рік Фото: в Україні зростатимуть реальні зарплати на тлі змін на ринку праці (Getty Images)
Реальні зарплати в Україні продовжать зростати, а рівень безробіття поступово знижуватиметься на тлі структурних змін на ринку праці та дефіциту кваліфікованих працівників. Водночас зростання доходів супроводжуватиметься підвищеним тиском на витрати бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт Національного банку України.

Головне:

  • Реальні та номінальні зарплати в Україні продовжують зростати.
  • Безробіття поступово знижуватиметься.
  • Дефіцит кадрів залишається ключовим фактором тиску на ринок праці.
  • Підвищення зарплат підтримує інфляційний тиск у економіці.
  • Найбільше зростання доходів фіксується у бюджетному секторі.

Що відбувається із зарплатами

У Нацбанку зазначають, що фундаментальний ціновий тиск в економіці посилився, зокрема через подальше зростання витрат підприємств.

Серед ключових чинників – підвищення заробітних плат, подорожчання енергоресурсів та ефекти попереднього ослаблення гривні.

Попри це, зростання зарплат залишається стабільним і навіть пришвидшується в окремих секторах, насамперед у бюджетній сфері.

Чому зростають зарплати

У НБУ пояснюють, що однією з головних причин є дефіцит кваліфікованої робочої сили. Це змушує роботодавців конкурувати за працівників через підвищення оплати праці.

Навіть попри певне поліпшення ситуації на ринку праці в останні місяці, підприємства продовжують збільшувати витрати на персонал.

Що буде з безробіттям

У Нацбанку очікують, що поступове відновлення економічної активності сприятиме зниженню рівня безробіття.

Цьому також сприятимуть:

  • відновлення окремих секторів економіки;
  • повернення частини працівників на ринок праці;
  • адаптація бізнесу до умов війни;
  • зростання попиту на робочу силу в окремих галузях.

Як це вплине на економіку

Підвищення зарплат підтримуватиме купівельну спроможність населення, однак одночасно створюватиме додатковий тиск на ціни через зростання витрат бізнесу.

У НБУ наголошують, що дисбаланси на ринку праці залишаються одним із факторів інфляційного тиску в економіці.

Водночас у середньостроковій перспективі очікується поступова стабілізація ринку праці та більш збалансована динаміка доходів.

