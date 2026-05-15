Зарплаты врачей выросли: кому платят более 40 тысяч гривен

12:05 15.05.2026 Пт
2 мин
Некоторым врачам платят на 10,5 тысяч больше по сравнению с 2025-м
aimg Валерий Ульяненко
Зарплаты врачей выросли: кому платят более 40 тысяч гривен Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Врачи экстренной медицинской помощи в среднем получали в апреле 41 700 гривен. Это на 10 500 гривен больше, чем в прошлом году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на часе вопросов к правительству в ВР.

"Рост финансирования создает предпосылки для повышения уровня заработной платы медицинских работников. В то же время, анализируя показатели медучреждений по всей стране, мы видим, вопрос справедливой оплаты труда сегодня в значительной степени зависит не от нехватки ресурсов, а от качества управленческих решений на местах", - отметил он.

Министр рассказал, что в апреле 2026 года средняя заработная плата врача экстренной медицинской помощи составила 41 700 гривен, что на 10,5 тысяч гривен превышает показатели 2025 года.

"В первичном звене в марте средняя заработная плата врача составляла 30,5 тысяч гривен. При том, что наше моделирование и фактически выделенный ресурс позволяет сегодня достичь 35 тысяч гривен", - сказал Ляшко.

Напомним, в 2026 году в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях - иногда до более 60 тысяч гривен. В то же время общее количество вакансий сократилось.

Кроме того, в марте 2026 года средняя зарплата в центральных органах власти достигла почти 59 тысяч гривен. В то же время количество госслужащих в Украине стало меньше.

Отметим, в марте 2026 года средний уровень заработной платы в Украине достиг 30 356 гривен. Таким образом он увеличился на 7,2% по сравнению с показателем за февраль.

РБК-Украина также писало, что в стране усиливается конкуренция за рабочие места, особенно в сферах онлайн-работы и коммуникаций. О том, за какие вакансии сейчас идет самая ожесточенная борьба, - читайте в материале РБК-Украина.

