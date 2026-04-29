Зарплата в Україні зросла: де можна заробити 85 тисяч гривень

Середня заробітна в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України у Facebook .

Згідно з оприлюдненими даними, у березні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників по Україні склала 30 356 гривень проти 28 321 гривень у лютому (+7,2%).

Регіональні лідери та аутсайдери

Найвищі зарплати традиційно зафіксовано у Київ - 49 381 гривня. Також високий рівень оплати праці зберігається у Київській області - 29 997 гривень.

Найнижчі доходи отримують працівники у Кіровоградській області - 21 375 гривень та Чернівецькій області - 21 453 гривні.

Де платять найбільше: рейтинг галузей

Суттєвий розрив в оплаті праці зберігається і між різними сферами економіки. Найвищі зарплати отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій.

Натомість найнижчий рівень оплати зафіксовано у сфері освіти.

Рейтинг виплат за галузями:

інформація та телекомунікації - 85 673 гривні (найвищий показник);

освіта - 19 394 гривні (найнижчий показник).

У Держстаті також повідомили, що станом на 1 квітня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,6 млрд гривень.