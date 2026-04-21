Робота з дому та зарплата до 26 тисяч: за які вакансії в Україні найзапекліша боротьба
В Україні зростає конкуренція за вакансії, особливо у сферах, пов’язаних з онлайн-роботою та комунікаціями. Найбільше кандидатів претендують на посади копірайтерів, операторів чату та менеджерів інтернет-магазинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Головне:
- Найбільша конкуренція: У березні 2026 року перше місце за популярністю серед кандидатів посіли копірайтери.
- Фаворити на дистанційці: Також до топу увійшли оператори чату та менеджери інтернет-магазинів.
- Динаміка зарплат: У найбільш конкурентних сферах оплата праці зросла до 22 500 - 26 000 гривень.
- Причина попиту: Українці масово шукають можливість працювати віддалено, що робить онлайн-сфери найбільш перевантаженими кандидатами.
- Зміни за рік: Копірайтери здійснили ривок з 4-го на 1-ше місце рейтингу, посунувши традиційних лідерів ринку e-commerce.
- Інші вакансії: Високий ажіотаж зберігається і в категоріях для початківців, а також серед пакувальників та адміністраторів.
Які вакансії найпопулярніші
За даними дослідження, найбільшу кількість відгуків на одне оголошення у березні 2026 року отримали:
- копірайтер - 79 відгуків (медіанна зарплата 24 500 гривень);
- оператор чату - 55 відгуків (26 000 гривень);
- менеджер інтернет-магазину - 42 відгуки (22 500 гривень).
Ці професії об’єднує можливість працювати дистанційно, що і пояснює високий інтерес з боку шукачів.
Де ще висока конкуренція
Активно відгукуються українці і на вакансії для початку кар’єри. У цій категорії показник становить у середньому 23 відгуки на одне оголошення при зарплаті близько 24 700 гривень.
Також популярними залишаються вакансії у сфері реклами та дизайну:
- промоутер - 17 відгуків (15 000 гривень);
- контент-менеджер - 15 відгуків (20 000 гривень);
- SMM-менеджер - 14 відгуків (22 500 гривень).
Серед інших затребуваних позицій:
- пакувальник - 17 відгуків (22 500 гривень);
- адміністратор - 14 відгуків (20 150 гривень);
- репетитор, диспетчер та різноробочий - близько 13 відгуків на вакансію.
Що змінилося за рік
Порівняно з 2025 роком, структура популярних вакансій майже не змінилася. Тоді також лідирували професії у сфері онлайн-обслуговування.
Втім, відбулися певні зміни у рейтингу:
- у 2025 році перше місце займав менеджер інтернет-магазину;
- друге - SMM-менеджер;
- третє - пакувальник;
- копірайтер був лише четвертим.
У 2026 році саме копірайтери вийшли на перше місце за рівнем конкуренції.
Аналітики зазначають, що попит на віддалену роботу продовжує зростати. Саме тому найбільша конкуренція спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.
Водночас зарплати у цих категоріях також зросли - нині вони становлять у середньому 20-25 тисяч гривень, тоді як ще рік тому не перевищували 20 тисяч.
