ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Робота з дому та зарплата до 26 тисяч: за які вакансії в Україні найзапекліша боротьба

06:40 21.04.2026 Вт
3 хв
На деякі вакансії претендують до 80 людей
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Дистанційна робота (Getty Images)

В Україні зростає конкуренція за вакансії, особливо у сферах, пов’язаних з онлайн-роботою та комунікаціями. Найбільше кандидатів претендують на посади копірайтерів, операторів чату та менеджерів інтернет-магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • Найбільша конкуренція: У березні 2026 року перше місце за популярністю серед кандидатів посіли копірайтери.
  • Фаворити на дистанційці: Також до топу увійшли оператори чату та менеджери інтернет-магазинів.
  • Динаміка зарплат: У найбільш конкурентних сферах оплата праці зросла до 22 500 - 26 000 гривень.
  • Причина попиту: Українці масово шукають можливість працювати віддалено, що робить онлайн-сфери найбільш перевантаженими кандидатами.
  • Зміни за рік: Копірайтери здійснили ривок з 4-го на 1-ше місце рейтингу, посунувши традиційних лідерів ринку e-commerce.
  • Інші вакансії: Високий ажіотаж зберігається і в категоріях для початківців, а також серед пакувальників та адміністраторів.

Які вакансії найпопулярніші

За даними дослідження, найбільшу кількість відгуків на одне оголошення у березні 2026 року отримали:

  • копірайтер - 79 відгуків (медіанна зарплата 24 500 гривень);
  • оператор чату - 55 відгуків (26 000 гривень);
  • менеджер інтернет-магазину - 42 відгуки (22 500 гривень).

Ці професії об’єднує можливість працювати дистанційно, що і пояснює високий інтерес з боку шукачів.

Де ще висока конкуренція

Активно відгукуються українці і на вакансії для початку кар’єри. У цій категорії показник становить у середньому 23 відгуки на одне оголошення при зарплаті близько 24 700 гривень.

Також популярними залишаються вакансії у сфері реклами та дизайну:

  • промоутер - 17 відгуків (15 000 гривень);
  • контент-менеджер - 15 відгуків (20 000 гривень);
  • SMM-менеджер - 14 відгуків (22 500 гривень).

Серед інших затребуваних позицій:

  • пакувальник - 17 відгуків (22 500 гривень);
  • адміністратор - 14 відгуків (20 150 гривень);
  • репетитор, диспетчер та різноробочий - близько 13 відгуків на вакансію.

Що змінилося за рік

Порівняно з 2025 роком, структура популярних вакансій майже не змінилася. Тоді також лідирували професії у сфері онлайн-обслуговування.

Втім, відбулися певні зміни у рейтингу:

  • у 2025 році перше місце займав менеджер інтернет-магазину;
  • друге - SMM-менеджер;
  • третє - пакувальник;
  • копірайтер був лише четвертим.

У 2026 році саме копірайтери вийшли на перше місце за рівнем конкуренції.

Аналітики зазначають, що попит на віддалену роботу продовжує зростати. Саме тому найбільша конкуренція спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.

Водночас зарплати у цих категоріях також зросли - нині вони становлять у середньому 20-25 тисяч гривень, тоді як ще рік тому не перевищували 20 тисяч.

Нагадаємо, в Україні пропонують тисячі вакансій із наданням безкоштовного житла. Найбільше таких пропозицій у Києві та області, а зарплати можуть сягати до 125 тисяч гривень (переважно у Силах оборони), тоді як цивільні спеціальності оплачуються в межах 22-50 тисяч гривень.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні зросли зарплати у робітничих професіях (подекуди понад 60 тис. гривень), але загальна кількість вакансій і активність ринку зменшилися. Водночас у частині спеціальностей зберігається дефіцит кадрів, а в інших - висока конкуренція серед шукачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зарплата в Україні Робота в Україні
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
