Задержание Шария, штурм "Азовстали" и лишение Московской биржи статуса "признанной": новости за 5 мая

Блогер Анатолий Шарий задержан и отпушен под подписку о невыезде в Испании, российские войска продолжают штурмовать "Азовсталь", Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной". Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 мая - в материале РБК-Украина.

В Испании задержали Шария

Правоохранительные органы Испании задержали блогера Анатолия Шария. Это стало возможным благодаря взаимодействию СБУ и Офиса генпрокурора с международными партнерами.

Позже его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Также у Шария забрали паспорт и приказали дважды в месяц являться в ближайший суд. Эти меры перестанут действовать через месяц, если Украина до этого времени "официально не подаст запрос об экстрадиции".

Шарий подозревается в государственной измене и дискриминации. В частности, ему инкриминируют действия в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Украинское следствие объявило его в розыск еще в феврале 2021 года.

Штурм продолжается. Появилось видео с "Азовстали" в Мариуполе

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" продолжаются тяжелые бои. Уже третий день армия РФ находится непосредственно на территории "Азовстали". Сейчас там продолжаются бои. Оборону держит полк "Азов", морпехи, пограничники и другие украинские военные.

Также с территории завода не удалось эвакуировать гражданских.

В Сети опубликовали видео с места происшествия.

Из-за оккупации Энергодара остановилась крупнейшая украинская ТЭС

Из-за оккупации Энергодара остановилась Запорожская тепловая электростанция (ТЭС), которая является самой мощной в Украине. Оккупация и боевые действия привели к тому, что на станцию не могут завезти уголь. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"К сожалению, это вынужденный шаг - на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", - отметил он.

"Операция затянулась". Лукашенко высказался о войне России против Украины

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что война России против Украины затянулась. Но не может оценивать, идет ли она по плану Кремля. Об этом он сообщил в интервью.

Такэе Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины. “Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это ж еще потому что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как США. Это поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо”, - заявил самопровозглашенный лидер РБ.

ЕС подготовят идеи по передаче российских активов Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель поручил юридической службе подготовить идеи, чтобы найти решение тому, как передать Украине замороженные российские активы. Но нужно готовиться к тому, что этот вопрос потребует времени.

"Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны (Украины, - ред.)", - отметил Мишель.

Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной"

Британия отозвала у Московской биржи статус "признанной биржи". Это лишит инвесторов налоговых льгот. Отныне инвесторы, торгующие на Московской бирже, не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам при торговле ценными бумагами.

"Отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет”, - заявила финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер.

В Израиле произошел теракт в День независимости. Есть погибшие

В центре Эльада, когда в Израиле праздновали День Независимости, произошел теракт. Террористы убили троих гражданских, еще трое получили тяжелые ранения. Как отмечают очевидцы, в центре раздались выстрелы.

По словам генерального директора национальной службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавшие получили огнестрельные ранения. Еще позже он отметил, что террористов, очевидно, было двое и им удалось сбежать. Сейчас правоохранители разыскивают их.

Контраст от -3 до +23 градусов: синоптики предупредили о погодных сюрпризах

Погода в Украине будет контрастной в пятницу 6 мая - от ночных заморозков на значительной части страны до +23 тепла в некоторых областях.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте в материале Styler.