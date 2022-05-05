Оккупанты нарушили перемирие на "Азовстали" и не дали эвакуировать гражданских

Российские войска в очередной раз нарушили перемирие на "Азовстали" в Мариуполе. В результате с территории завода не удалось эвакуировать гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламару ("Калина").

"Россияне в очередной раз нарушили объявленное перемирие и не дали возможность эвакуировать гражданских, которые продолжают укрываться от обстрелов в подвалах завода", - сказал он в своем обращении.

Паламар также отметил, что оккупанты не соблюдают никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая мирных людей. Он призвал мировое сообщество помочь эвакуировать гражданских с территории завода.