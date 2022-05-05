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Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной": что это значит

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 15:10
Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной": что это значит Фото: Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британия отозвала у Московской биржи статус "признанной биржи". Это лишит инвесторов налоговых льгот.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства Британии.

Что значит лишить статуса "признанной биржи"?

Отныне инвесторы, торгующие на Московской бирже, не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам при торговле ценными бумагами. В то же время существующие инвестиции будут и в дальнейшем защищены.

"Отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет”, - заявила финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер.

В общем, статус признанной фондовой биржи, является классификацией, которая присваивается Управлением по налоговым таможенным сборам Великобритании в целях налогообложения. Все ценные бумаги, которые торгуются на бирже, имеют налоговые льготы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Великобритания, в ответ на вторжение России на территорию Украины, уже планировала лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи.

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