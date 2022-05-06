Затримання Шарія, штурм "Азовсталі" та позбавлення Московської біржі статусу "визнаної": новини за 5 травня

Блогера Анатолія Шарія затримали і відпустили під підписку про невиїзд в Іспанії, російські війська продовжують штурмувати "Азовсталь", Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної". Докладніше про те, що сталося у четвер, 5 травня – в матеріалі РБК-Україна.

В Іспанії затримали Шарія

Правоохоронні органи Іспанії затримали блогера Анатолія Шарія. Це стало можливим завдяки взаємодії СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами.

Пізніше його відпустили з-під варти під підписку про невиїзд. Також у Шарія забрали паспорт і наказали двічі на місяць з'являтися до найближчого до його помешкання суду. Ці заходи перестануть діяти через місяць, якщо Україна до цього часу "офіційно не подасть запит про екстрадицію".

Шарій підозрюється в державній зраді та дискримінації. Зокрема, йому інкримінують дії на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Українське слідство оголосило його в розшук ще в лютому 2021 року.

Штурм триває. З'явилося відео з "Азовсталі" в Маріуполі

У Маріуполі на заводі "Азовсталь" тривають важкі бої. Уже третій день армія РФ перебуває безпосередньо на території "Азовсталі". Нині там продовжуються бої. Оборону тримає полк "Азов", морпіхи, прикордонники та інші українські військові.

Також з території заводу не вдалося евакуювати цивільних.

У мережі опублікували відео з місця події.

Через окупацію Енергодара зупинилася найбільша українська ТЕС

Через окупацію Енергодара зупинилася Запорізька теплова електростанція (ТЕС), яка є найпотужнішою в Україні. Окупація і бойові дії призвели до того, що на станцію не можуть завезти вугілля. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов'язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйнованих об'єктів інфраструктури, мостів і ділянок залізниці", - зазначив він.

"Операція затягнулася". Лукашенко висловився про війну Росії проти України

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України затягнулася. Але не може оцінювати, чи йде вона за планом Кремля. Про це він заявив в интерв’ю.

Також Лукашенко висловився про неприпустимість застосування ядерної зброї у війні Росії проти України. "Абсолютно вважаю застосування ядерної зброї неприпустимим. Це ж ще тому, що це поряд з нами. Ми тут, ми не за океаном, як США. Це тому ще неприпустимо. Але неприпустимо і тому, що це може взагалі нашу земну кульку з орбіти зірвати і ми полетимо невідомо куди. Тому це є неприпустимим", - заявив самопроголошений лідер РБ.

В ЄС підготують ідеї щодо передачі російських активів Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель доручив юридичній службі підготувати ідеї, щоб знайти рішення тому, як передати Україні заморожені російські активи. Але треба готуватися до того, що це питання потребує часу.

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не тільки заморозити активи, а й зробити можливим їх конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни (України, - ред.)", - зазначив Мішель.

Британія позбавила Московську біржу статусу "визнаної"

Британія відкликала у Московської біржі статус "визнаної біржі". Це позбавить інвесторів податкових пільг.

Відтепер інвестори, які торгують на Московській біржі, не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг під час торгівлі цінними паперами. “Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде”, - заявила фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.

В Ізраїлі стався теракт в День незалежності. Є загиблі

В центрі Ельада, коли в Ізраїлі святкували День незалежності, стався теракт. Терористи вбили трьох цивільних, ще троє отримали тяжкі поранення. Як відзначають очевидці, в центрі пролунали постріли.

За словами генерального директора національної служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", постраждалі отримали вогнепальні поранення. Ще пізніше він відзначив, що терористів, вочевидь, було двоє й їм вдалося втекти. Наразі правоохоронці розшукують їх.

Контраст від -3 до +23 градусів: синоптики попередили про погодні сюрпризи

Погода в Україні буде контрастною в п'ятницю 6 травня - від нічних заморозків на значній частині країни до +23 тепла в деяких областях.

Що буде з погодою в країні далі - читайте в матеріалі Styler.