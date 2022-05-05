В Испании задержали Шария

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Сообщается, что Шария задержали в результате многоуровневой спецоперации накануне, 4 мая. Это стало возможным благодаря взаимодействию СБУ и Офиса генпрокурора с международными партнерами.

"Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - говорится в сообщении.

За что задержали Шария

Служба безопасности Украины подозревает Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (дискриминации).

По мнению следователей, Шарий действовал в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные меры для того, чтобы привлечь его к ответственности.

Что дальше

Как заявил нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафона, будет начата процедура экстрадиции Шария в Украину, чтобы тот понес ответственность по украинским законам.

"Но надо сознавать, все западные европейские страны очень тщательно следят за процедурой. Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра - это слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня сомнений нет", - добавил Вениславский.