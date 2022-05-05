Суд в Испании оставил Шария на свободе: отпустил под подписку о невыезде

Испанский суд оставил на свободе пророссийского блогера Анатолия Шария. Его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

"Калама согласился на эту меру по запросу прокуратуры, учитывая, что необходимые бюджеты не совпадают с постановлением о временной тюрьме и принимая во внимание происхождение подсудимого", - говорится в сообщении.

Также у него забрали паспорт и приказали дважды в месяц являться в ближайший суд.

Эти меры перестанут действовать через месяц, если Украина до этого времени "официально не подаст запрос об экстрадиции".