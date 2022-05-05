Суд в Испании оставил Шария на свободе: отпустил под подписку о невыезде
Испанский суд оставил на свободе пророссийского блогера Анатолия Шария. Его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
"Калама согласился на эту меру по запросу прокуратуры, учитывая, что необходимые бюджеты не совпадают с постановлением о временной тюрьме и принимая во внимание происхождение подсудимого", - говорится в сообщении.
Также у него забрали паспорт и приказали дважды в месяц являться в ближайший суд.
Эти меры перестанут действовать через месяц, если Украина до этого времени "официально не подаст запрос об экстрадиции".
Напомним, ранее испанские СМИ сообщили, что Шария задержали в городе Таррагона вчера, 4 мая, на основании международного ордера на арест.
Служба безопасности Украины сегодня утром заявила о задержании блогера в результате многоуровневой спецоперации во взаимодействии с международными правоохранительными органами. Ему инкриминируют государственную измену и дискриминацию, по данным следствия, Шарий своими видео действовал в ущерб национальной безопасности Украины.
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