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Суд в Испании оставил Шария на свободе: отпустил под подписку о невыезде

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Мадрид, Четверг 05 мая 2022 15:51
Суд в Испании оставил Шария на свободе: отпустил под подписку о невыезде Фото: Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij)
Автор: Валерия Полищук

Испанский суд оставил на свободе пророссийского блогера Анатолия Шария. Его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Калама согласился на эту меру по запросу прокуратуры, учитывая, что необходимые бюджеты не совпадают с постановлением о временной тюрьме и принимая во внимание происхождение подсудимого", - говорится в сообщении.

Также у него забрали паспорт и приказали дважды в месяц являться в ближайший суд.

Эти меры перестанут действовать через месяц, если Украина до этого времени "официально не подаст запрос об экстрадиции".

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили, что Шария задержали в городе Таррагона вчера, 4 мая, на основании международного ордера на арест.

Служба безопасности Украины сегодня утром заявила о задержании блогера в результате многоуровневой спецоперации во взаимодействии с международными правоохранительными органами. Ему инкриминируют государственную измену и дискриминацию, по данным следствия, Шарий своими видео действовал в ущерб национальной безопасности Украины.

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Испания Анатолий Шарий
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