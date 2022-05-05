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"Это недопустимо". Лукашенко против применения ядерного оружия в Украине

Новина українською →
Минск, Четверг 05 мая 2022 16:56
"Это недопустимо". Лукашенко против применения ядерного оружия в Украине Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Пул первого”.

“Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это ж еще потому что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как США. Это поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо”, - заявил самопровозглашенный лидер РБ.

Также Лукашенко отметил, что о том, может ли РФ воспользоваться ядерным оружием или нет надо спрашивать не его, а российских чиновников.

"Скорее всего он (Путин - ред.) не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было", - добавил диктатор.

Напомним, что ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что если Кремль решит применить тактическое ядерное оружие, то это ускорит конец самой России. После этого война России против Украины завершится.

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