ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Операция затянулась". Лукашенко высказался о войне России против Украины

Новина українською →
Минск, Четверг 05 мая 2022 15:26
"Операция затянулась". Лукашенко высказался о войне России против Украины Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что война России против Украины затянулась. Но не может оценивать, идет ли она по плану Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для AP.

В частности, Лукашенко заявил, что против применения российского ядерного оружия в Украине, однако не уточнил, есть ли у президента России Владимира Путина такие планы. По его мнению, Москва пошла на вторжение в том числе с территории Беларуси якобы потому, что Киев ее провоцировал.

"Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю: я ощущаю это так, что операция эта затянулась", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет развязывать войну на Западе, поскольку знает, кто ему будет противостоять.

По данным украинской разведки, российское вторжение в Украину может продлиться до осени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Война России против Украины
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая