Запрет покидать Украину с туристической целью и закрытие аэропортов: новости за 23 марта

Еще в нескольких областях Украины вводят режим ЧС, в Украине закрывают все аэропорты, кроме "Борисполя", на Кабмин Гончарука завели дело. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 23 марта, - в материале РБК-Украина

Кабмин запретил гражданам покидать Украину с туристической целью

Кабинет министров Украины принял решение о запрете гражданам покидать территорию страны с туристической целью со вторника, 24 марта, для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

При этом он отметил, что деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", - будет прекращена.

В нескольких областях Украины одобрили введение чрезвычайной ситуации

Чрезвычайную ситуацию объявили в Донецкой, Тернопольской, Черкасской и Львовской областях. Кабинет министров из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях", - отметил он.

Во Львовской области также одобрили введение режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Об этом сообщили во Львовском городском совете в Facebook.

На Кабмин Гончарука завели дело за халатность в борьбе с коронавирусом

За возможную халатность при принятии мер против коронавируса в Украине на членов Кабинета министров бывшего премьера Алексея Гончарука завели дело. Об этом говорится в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что 31 января и 8 февраля 2020 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в адрес премьера Гончарука направил письма о необходимости запрета на экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована в борьбе с COVID-19.Однако Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорировано вышеуказанные меры, которые так и не были приняты.

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы фракции Евгении Кравчук в Facebook.

По ее словам, Горбенко находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.

В Киев прибыл поезд с эвакуированными из Латвии украинцами, пассажиров несколько часов не выпускали

В понедельник, 23 марта, на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд из Латвии. Несколько часов пассажиров поезда не выпускали из вагонов. Почти в каждом вагоне находились люди с повышенной температурой.

Позже, по словам одного из медиков, все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус. Ни у кого заболевание не подтвердилось. Все эвакуированные подписали обязательную информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

НБУ поднял официальный курс доллара выше психологической отметки

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 гривен за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. С начала года доллар подорожал на 13% и впервые с января 2019 года превысил уровень 28 гривен.

Цены на газ в марте снизили до четырехлетнего минимума

"Нафтогаз" снизил цену на газ в платежке для населения до 4,3 грн, что на 14% меньше по сравнению с февралем. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter.

Как отметили в компании, такая цена за кубометр газа является рекордной с 2016 года.

Суд по MH17 просит рассекретить спутниковые снимки США с ракетой

Суд в Гааге по делу о катастрофе MH17 запросил спутниковые снимки США, на которых зафиксирован запуск ракеты по пассажирскому самолету. Об этом пишет местное издание NRC.

Сообщается, что суд запросил у нидерландской прокуратуры спутниковые снимки США, которые остаются засекреченными. Суд интересуется, могут ли эти снимки рассекретить и добавить в уголовное дело.