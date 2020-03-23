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Во Львовской области одобрили введение чрезвычайной ситуации

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 21:07
Во Львовской области одобрили введение чрезвычайной ситуации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 24 марта на территории области вводится чрезвычайная ситуация

Во Львовской области одобрили введение режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Об этом сообщили во Львовском городском совете в Facebook.

Сообщается, что соответствующее решение о введении чрезвычайной ситуации было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вечером 23 марта.

"С 00:00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Детали - позже", - сообщили в горсовете.

Напомним, 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Илья Емец призвал Верховную раду ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом.

Отметим, по состоянию на вечер 23 марта в Украине официально подтверждены 73 случая коронавируса, из них 2 во Львовской области. При этом зафиксировано 705 подозрений на COVID-19, 98 из которых на территории Львовской области.

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