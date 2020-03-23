ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эвакуированных из Латвии украинцев выпустили из поезда

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 20:41
Эвакуированных из Латвии украинцев выпустили из поезда
Фото: поезд "четырех столиц" (РБК-Украина)

Все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус

Эвакуированных из Латвии украинцев начали выпускать из поезда "четырех столиц", который ранее прибыл в Киев. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам одного из медиков, все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус. Ни у кого заболевание не подтвердилось.

Людей начали выпускать с поезда прибывшего из Беларуси и Прибалтики. Подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q

Опубліковано Pavlovsky News Понеділок, 23 березня 2020 р.

Отметим, сегодня днем на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд из Латвии. Несколько часов пассажиров поезда не выпускали из вагонов. Почти у каждого пассажира была выявлена высокая температура.

Фото: поезд "четырех столиц" (РБК-Украина)

Напомним, ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Кроме того, 23 марта в Украину из Италии вернутся 178 граждан. Они вылетели спецрейсом из Неаполя.

Добавим, что "Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.

В Мукачеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом Олимпийские игры 2020 перенесли из-за коронавируса
Новости Украины УкраинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь