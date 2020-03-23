Эвакуированных из Латвии украинцев выпустили из поезда

Фото: поезд "четырех столиц" (РБК-Украина)

Все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус

Эвакуированных из Латвии украинцев начали выпускать из поезда "четырех столиц", который ранее прибыл в Киев. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам одного из медиков, все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус. Ни у кого заболевание не подтвердилось.

Людей начали выпускать с поезда прибывшего из Беларуси и Прибалтики. Подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q Опубліковано Pavlovsky News Понеділок, 23 березня 2020 р.

Отметим, сегодня днем на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд из Латвии. Несколько часов пассажиров поезда не выпускали из вагонов. Почти у каждого пассажира была выявлена высокая температура .

Фото: поезд "четырех столиц" (РБК-Украина)

Напомним, ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Кроме того, 23 марта в Украину из Италии вернутся 178 граждан. Они вылетели спецрейсом из Неаполя.

Добавим, что "Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.