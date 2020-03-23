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В Украине закрывают все аэропорты, кроме "Борисполя"

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 17:05
В Украине закрывают все аэропорты, кроме "Борисполя"
Фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)

С 24 марта принимать чартеры из других стран будет лишь аэропорт "Борисполь"

Кабинет министров Украины принял решение о временной приостановке работы всех аэропортов страны, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Также, по его словам, с 24 марта будет запрещен вылет пассажиров с целью туризма.

"С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса. Безопасность людей - превыше всего", - написал Криклий.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня на заседании правительства Кабмин объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях в связи с коронавирусом. Чрезвычайную ситуацию объявили в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Также сообщалось, что последний чартерный рейс для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на 26 марта. Вылет состоится в 7:10 утра 26 марта из аэропорта Тель-Авива.

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