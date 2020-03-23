Цены на газ в марте снизили до четырехлетнего минимума

Фото: газовая плита (РБК-Украина)

"Нафтогаз" опустил цену на газ до 4,3 грн за кубометр

"Нафтогаз" снизил цену на газ в платежке для населения до 4,3 грн, что на 14% меньше по сравнению с февралем. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter.

Как отметили в компании, такая цена за кубометр газа является рекордной с 2016 года.

"В платежке за газ вы увидите цену 4,3 грн/кубометр. Это снижение на 14% по сравнению с февралем и самая низкая цена с 2016 года", - сообщили в "Нафтогазе".

При этом отмечается, что так как "Нафтогаз" не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области, цена в платежке может отличаться.

"Согласно правительственным правилам, газ по ПСО мы поставляем через посредников. Надеемся, частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии рыночном снижению и она не будет превышать 4,3 грн/куб", - отметили в компании.

Снижение стало возможным благодаря новому индикатору на внутреннем рынке.

"Цена рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом результаты биржевых торгов газовом хабе ТТF. Однако в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор. Оператор газотранспортной системы провел тендер на значительный объем газа и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому именно на этот индикатор мы ориентировались при расчете цены на газ", - сообщили в "Нафтогазе".

Ранее РБК-Украина писало, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа в феврале 2020 года составила 168,4919 долларов и 4129,4566 грн или за 1 тысячу кубометров. За месяц газ подешевел еще на 4%.

Также сообщалось, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.