В Киеве из поезда с эвакуированными из Латвии украинцами никого не выпускают

Фото: поезд "четырех столиц" из Латвии (РБК-Украина)

Из поезда никого не выпускают

В столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд "четырех столиц" с эвакуированными из Латвии украинцами из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент с поезда, который прибыл в 15:45, до сих пор никого не выпустили, так как почти в каждом вагоне есть люди, у которых высокая температура.

Как передает корреспондент РБК-Украина, медики вывели из поезда двоих пассажиров. У одного из них температура 37,4.

Фото: поезд "четырех столиц" из Латвии (РБК-Украина)

Напомним, ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Кроме того, 23 марта в Украину из Италии вернутся 178 граждан. Они вылетели спецрейсом из Неаполя.

Добавим, что "Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.

13 марта на заседании СНБО было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На это время последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.