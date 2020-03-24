Заборона залишати Україну з туристичною метою і закриття аеропортів: новини за 23 березня

Ще в декілької областях України вводять режим НС, в Україні закривають усі аеропорти, крім "Борисполя", на Кабмін Гончарука завели справу. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 23 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін заборонив громадянам залишати Україну з туристичною метою

Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону громадянам залишати територію країни з туристичною метою з вівторка, 24 березня, для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

При цьому він зазначив, що діяльність усіх аеропортів, окрім "Борисполя", - буде припинена.

В декількох областях України оголосили введення надзвичайної ситуації

Надзвичайну ситуацію оголосили в Донецькій, Тернопільській, Черкаській та Львівській областях. Кабінет міністрів через коронавірус в Україні на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ухвалили рішення запровадити надзвичайний ситуацію в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19", - зазначив він.

У Львівській області схвалили введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомили у Львівській міській раді в Facebook.

На Кабмін Гончарука завели справу за недбалість у боротьбі з коронавірусом

За можливу недбалість при прийнятті заходів проти коронавірусу в Україні на членів Кабінету міністрів колишнього прем'єра Олексія Гончарука завели справу. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що 31 січня і 8 лютого 2020 секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на адресу прем'єра Гончарука направив листи про необхідність заборони на експорт і реекспорт продукції, яка прямо або побічно може бути використана в боротьбі з COVID-19. Однак Кабінетом міністрів України тоді фактично проігноровано вищевказані заходи, що так і не були прийняті.

У нардепа від "Слуги народу" підтвердили коронавірус

У народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенко підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови фракції Євгенії Кравчук у Facebook.

За її словами, Горбенко знаходиться в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легенів.

До Києва прибув поїзд з евакуйованими з Латвії українцями, пасажирів кілька годин не випускали

В понеділок, 23 березня, на столичний залізничний вокзал прибув поїзд з Латвії. Кілька годин пасажирів поїзда не випускали з вагонів. Майже у кожному вагоні знаходилися люди з підвищеною температурою.

Пізніше, за словами одного з медиків, всі люди, що знаходилися у поїзді, пройшли експрес-тести на коронавірус. Ні у кого захворювання не підтвердилося. Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

НБУ підвищив офіційний курс долара вище психологічної позначки

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 гривень за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

З початку року долар подорожчав на 13% і вперше з січня 2019 року перевищив рівень 28 гривень.

Ціни на газ в березні знизилися до чотирирічного мінімуму

"Нафтогаз" знизив ціну на газ в платіжці для населення до 4,3 грн, що на 14% менше в порівнянні з лютим. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" в Twitter.

Як відзначили в компанії, така ціна за кубометр газу є рекордною з 2016 року.

Суд щодо MH17 просить розсекретити супутникові знімки США з ракетою

Суд у Гаазі у справі про катастрофу MH17 запросив супутникові знімки, на яких зафіксовано запуск ракети по пасажирському літаку. Про це пише місцеве видання NRC.

Повідомляється, що суд запросив у нідерландської прокуратури супутникові знімки США, які залишаються засекреченими. Суд цікавиться, чи можуть ці знімки розсекретити і додати в кримінальну справу.